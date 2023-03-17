الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أجراس رحمانينوف احتفالاً بذكرى ميلاده على المسرح الكبير غداً

مايسترو
مايسترو

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة المغنيين السوبرانو داليا فاروق، التينور عمرو مدحت، الباريتون رضا الوكيل وعازف البيانو محمد شمس مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا وذلك في الثامنة من مساء غدًا السبت على المسرح الكبير. 

يتضمن البرنامج مجموعة من مؤلفات رحمانينوف منها كونشيرتو البيانو والأوركسترا الثاني، سيمفونية للكورال والسوليستات والأوركسترا بعنوان "الأجراس".

سيرجى رحمانينوف ولد عام 1837 لأسرة من طبقة النبلاء التي كانت ترعى الموسيقى خلال حكم قياصرة روسيا ، إشتهر بمهارته الفائقة على العزف على البيانو وكبر حجم يديه و طول أصابعه فكان يعزف مقطوعات معقدة ، استقر في أمريكا بعد قيام الثورة البلشفية عام 1917 ولم يعد أبدا إلى موطنه الأصلي روسيا , تميز يتقنيات متفردة وأسلوب رومانسي متأثرا بشوبان وليست وتشايكوفسكى، اعتبره النقاد أحد أهم الموسيقيين المجددين في القرن التاسع عشر ، كتب فى العديد من القوالب الكلاسيكية وتوفي عام 1943 في بيفيرلي هيلز في كاليفورنيا و دفن في نيويورك.

المايسترو أحمد الصعيدي القاهرة السيمفوني أوركسترا القاهرة السيمفوني أوركسترا القاهرة اوركسترا تشايكوفسكي

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رسائل العين السخنة

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