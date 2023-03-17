اختتام فعاليات الفوج الثاني من ملتقى سيوة الدولي الخامس للفنون

شهد محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة ختام فعاليات الفوج الثاني من "ملتقى سيوة الدولي الخامس للفنون" في دورته الثانية، وذلك بحضور النائبه فتحية السنوسي عضو مجلس النواب والدكتور سمير احمد علي رئيس الملتقى ورؤساء قرى أبو شروف، وبهي الدين، وعدد من الإدارات التنفيذية

وتفقد رئيس مدينة سيوة والوفد المرافق له أعمال الفنانين المشاركين في الملتقى، والتي تعبر عن التراث السيوي وبعض الأماكن الأثرية والسياحية بالواحة.

وأوضح رئيس مدينة سيوة أنه شارك في ملتقى الفنون 26 فنانا بمستوى فني رفيع ودرجة كبيرة من التألق من بعض الدول العربية“ المغرب، تونس ”وعدد من فناني مصر من مختلف الأجيال من القاهرة والإسكندرية والمنصورة، والمشهود لهم بالتميز وأعضاء هيئات التدريس بالكليات الفنية وفي تجربة غير مسبوقة فقد عكست روح سيوة عبقرية الزمان والمكان بمختلف الأساليب الفنية تبعا لرؤية وإحساس كل فنان.

- إشادة باللوحات و حسن استغلال تلك المواد في الرسومات الفنية



وأكد "بكر" سيوة على أهمية هذه الأعمال وارتباطها بالبيئة الآسيوية القديمة، وعلاقة أهل سيوة بتلك الأماكن الأثرية والمنتجات البيئية، وحسن استغلال تلك المواد في الرسومات الفنية مشيدا بالأعمال المعروضة في الملتقى من النحت والرسومات، وما بها من لمسات فنية وإبداعية تعكس الجمال والرقي.

وأشاد بالمشاركين في الملتقى موجها لهم ببذل مزيد من الجهود في تسويق واحة سيوة من خلال تلك الأعمال مشيرا إلى أن هذه الأعمال بداية لتأسيس أول متحف الفن المعاصر بسيوة حتى يكون نافذة حضارية لكل الزائرين من الضيوف الأجانب وأبناء مصر من كل مكان وسوف يتم توثيق تلك الأعمال الفنية حتى تظل مرجعا لأبناء محافظة مطروح وسيوة.

وفي نهاية اللقاء كرم رئيس مدينة سيوة الفنانين المشاركين بالملتقى مقدما الشكر للقائمين على تنظيم الملتقى، وخاصة الفنان الدكتور سمير أحمد علي رئيس الملتقى لجهوده في الإعداد والتنظيم للملتقى.

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