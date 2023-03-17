الزمالك يواجه شباب بلوزداد الجزائرى فى مباراة الفرصة الواحدة بدورى أبطال أفريقيا

يخوض الزمالك مباراة مصيرية أمام شباب بلوزداد الجزائري في التاسعة مساء اليوم على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية في الجولة الخامسة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا .

الزمالك يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط متساويا مع المريخ السوداني، بينما يحتل شباب بلوزداد المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الترجي التونسي المتصدر الذي يواجه المريخ في الثالثة عصر اليوم في ليبيا.

وفي حالة فوز الزمالك على بلوزداد سيرتفع رصيده إلى 7 نقاط ويتوقف رصيد الفريق الجزائري عند 6 نقاط وبالتالي يصبح فوز الزمالك على المريخ في الجولة الأخيرة كافيا لتأهله للدور ربع النهائي، أما في حالة التعادل يرتفع رصيد بلوزداد إلى 7 نقاط ورصيد الزمالك إلى خمس نقاط ويصبح الزمالك في حاجة للفوز على المريخ وخسارة بلوزداد أمام الترجي في الجولة الأخيرة، أما فوز شباب بلوزداد على الزمالك فيعني خروج الفريق الأبيض من البطولة رسميا.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالو فيريرا على عقد جلسات نفسية مع اللاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم بنسيان الهزيمة الأخيرة أمام أنبي في الدوري والتركيز في مباراة الليلة التيؤ لاتقبل نتيجة سوى الفوز وأكد فيريرا للاعبيه أن الفوزعلى بلوزداد يفتح الطريق للصعود للدور ربع النهائي والمنافسة بقوة على اللقب الإفريقي .

الزمالك أدى تدريبه الأول في الجزائر أول أمس على ملعب نيلسون مانديلا نظرا لحرص الجهاز الفنى على إخفاء بعض الأوراق على المنافس وزيادة التركيز بين اللاعبين ثم أدى الفريق تدريبه أمس على ملعب 5 يوليو وركز خلاله فيريرا ومساعدوه على طريقة اللعب التي سيخوض بها المباراة بعد الاستقرارعلى العودة لطر يقة 3-4-3 وهناك استقرار أيضا على التشيكيل الذي يضم محمد صبحي في حراسة المرمى وحمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد في الدفاع ومحمد أشرف روقا ونبيل عماد دونجا وأحمد أبوالفتوح في الوسط وأحمد سيد زيزو وسيف الجزيري في الهجوم ويتبقى اختيار لاعبين الأول في الجبهة اليمنى وغالبا سيكون سيد عبد الله نيمار ويمكن الدفع بمحمد عبد الغني في قلب الدفاع والمثلوثي في الجبهة اليمنى لتأمين الجانب الدفاعي أما اللاعب الثاني فيؤ الخط الهجومي فسيكون إما سيف جعفر أو مصطفى ىشلبي .

قائمة الزمالك لمباراة شباب بلوزداد

البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك اصطحب معه 23 لاعبا في الجزائر وهم: محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم وحمزة المثلوثي ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمود شبانة ومحمد طارق وأحمد أبوالفتوح ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ونبيل عماد "دونجا" وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر وأحمد سيد "زيزو" ومصطفى شلبي وأحمد بلحاج وإبراهيم نداي وسيف الدين الجزيري وناصر منسي ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينيولا.

يدير المباراة طاقم تحكيم ليبي بقيادة معتز إبراهيم ويساعده عطية عيسى ووحيد الجهاوي ومعهم عبد الرحمن حرويدة حكما رابعا .