«آراب نيوز»: «حورس 2» يساعد مصر في تعزيز اكتفائها الذاتي من الغذاء

أوضح ثيودور كاراسيك، أحد كبار مستشاري مركز دراسات "Gulf State Analytics" أهمية إطلاق القمر الصناعي المصري "حورس 2" ، كجزء من كوكبة الأقمار الصناعية "حورس" وتطلعات مصر الفضائية، مشيرا إلى أنه سيساعد في تلبية متطلبات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتعزيز اكتفائها الذاتي من الغذاء.

وقال "كاراسيك" في مقال لصحيفة "آراب نيوز"، إن أهمية القمر تبرز بناءا على بيانات استخدام المحاصيل والأراضي الزراعية، وفهم البيئة المحيطة، مضيفا وأضاف أن إطلاق مصر لمنظومة أقمار صناعية متخصصة في رصد التغيرات المناخية في الدول الإفريقية بالشراكة مع جهات صينية، أمر مهم لمواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ والظواهر الناتجة عنها، مشيرا إلى أن الحدث جاء عقب استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP27) في نوفمبر الماضي.د

- منظومة أقمار "حورس" تساعد في تحديد استخدام المحاصيل والأراضي الزراعية

وتابع أحد كبار مستشاري مركز دراسات Gulf State Analytics، "شدد المشاركون في المؤتمر حقيقة أن برنامج الفضاء المصري قد تم التأكيد عليه كجزء من التفوق التكنولوجي للبلاد، مضيفا أن "حورس 2" سيحدد استخدام المحاصيل والأراضي الزراعية وستساعد البيانات التي تقدمها مصر على زيادة اكتفائها الذاتي من الغذاء، وتحتوي الأقمار الصناعية "حورس" على كاميرات تصوير عالية الدقة ومتعددة الأطياف تلتقط صورًا عالية الدقة ، مما يسمح للعلماء بفهم البيئة المحيطة.

وأكد أن اهتمام القاهرة بآثار تغير المناخ يتجاوز قدراتها الزراعية إلى القارة الأفريقية الأوسع، وتسعى إلى استخدام نسبة من برنامجها الفضائي للأمن الغذائي من خلال اعتماد اتفاقيات تكنولوجية مع شركاء أجانب.

وأوضح أن الشريك الحالي في هذا البرنامج هو الصين، حيث تعمل مصر والصين معًا على بناء سلسلة حورس في قلب منطقة الشرق الأوسط ،لافتا إلى أن وكالة الفضاء المصرية هيئة الفضاء الرسمية في مصر، وهي تدير الآن 11 قمرا صناعيا بعد إطلاق حورس 2.، و استخدمت مصر عدة دول مختلفة لإطلاق أقمارها الصناعية ، وآخرها الصين.