رؤية مستحدثة لفن التطعيم والترصيع فى متحف عفت ناجى وسعد الخادم

رؤية مستحدثة لفن التطعيم والترصيع، محور المعرض الجماعي، والذي يفتتح في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 19 مارس الجاري، في متحف عفت ناجي وسعد الخادم، والتابع لقطاع الفنون التشكيلية بالزيتون.

ويضم معرض “منمنمات تراثية” .. رؤية مستحدثة لفن التطعيم والترصيع، أعمال طلاب الفرقة الثانية بكلية التربية ــ قسم التربية الفنية، تحت إشراف الفنان دكتور أشرف الأعصر. ويفتتح المعرض الذي يستمر حتى 26 مارس الجاري، دكتور طارق سليم مدير متحف عفت ناجي وسعد الخادم.

ويشارك في المعرض الجماعي كلا من: أمنية محمد علي، أنوار أمير، عصام ماهر فتحي، علي أحمد سليم، بسملة صلاح هاشم، رزان ياسر محمد، شادي عماد يوسف، عبد الرحمن محمد، يمني أبو بكر الصديق، محمد ياسر محمد، سلمي سعيد عمر، شمس محمد عبد السلام، حبيبة محسن توفيق، رغد إيهاب عبد اللطيف وغيرهم.

وبحسب موسوعة الفن الإسلامي، فإن بعض مقتنيات التطعيم والترصيع تعود إلى أوائل العصر الإسلامي، مثل مجموعة من الحلقات تنتمي بالتأكيد إلى نصاب تذكارية وصادرة من مقبرة عين السيرة في جنوب مصر، والتي صُنعت من خلال التطعيم بالعاج والعظام والأبنوس وغيره من الأخشاب، وهي تعود إلى القرن التاسع ويُحتفظ بها في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.

يشار إلي أن متحف “عفت ناجي وسعد الخادم”، يقع في حي الزيتون، ويضـم المتحـف مجموعة من الأعمال الفنية للفنانة عفت ناجى والفنان سعد الخادم تبلغ 198 عملاً وكذلك مجموعة من القطع الفخارية الشعبية بالإضافة إلى مكتبة خاصة بالفنانين بها كتب نادرة .

ويعد المتحف وعاءً لحفظ تراث الفنانين عفت ناجي ورفيق رحلة حياتها الفنان والمعلم سعد الخادم باعتبارهما اثنين من أعلام الفن في مصر في النصف الثاني من القرن العشرين ورائدين في مجال الفن الشعبي ودراسته. تــم افتتاح متحف عفت ناجى وسعد الخادم فى الثامن من أبريل عام 2001.