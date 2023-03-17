رحمة السعيد تبدع بلوحة طائر الفلامنجو بنهائى «الدوم»

قالت رحمة السعيد، إنها ترى الفن بأنه عامل أساسي في تغيير حالتها النفسية والمزاجية للأفضل، ولهذا استعانت بطائر الفلامنجو في لوحتها ليعبر عن البهجة والسعادة، كما أن استخدامها للمياه في اللوحة أرادت من خلالها تشبيه حركة الأمواج بتقلبات الحالة النفسية والمزاجية للإنسان.

وعبرت لجنة تحكيم "الدوم" عن فئة الفن التشكيلي، عن إعجابهم الشديد بهذه اللوحة، حيث قالت تريز أنطوان: "كان نفسي تدخلي عناصر جديدة في شغلك لكن بشكل عام انتي فنانة متمكنة في الفن التشكيلي ".

مواهب الدوم

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.