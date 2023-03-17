الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لجنة تحكيم «الدوم» فئة التقديم التلفزيونى لـ بهيرة وليد: موهبتك اتطورت جدًا

بهيرة وليد
بهيرة وليد

قدمت بهيرة وليد، متسابقة فئة التقديم التلفزيوني ببرنامج "الدوم"، حوارًا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في الحلقة النهائية للبرنامج.

تعليق لجنة التحكيم

وقال الإعلامي محمد عبدالرحمن، عضو لجنة التحكيم، على أداء بهيرة خلال الحوار قائلًا: "احسنتي يا بهيرة وما أجمل الأزرق عليكي".

وأضاف الدكتور محمد سعيد محفوظ، عضو لجنة التحكيم: "ممتازة يا بهيرة وأرى أن هذه المقابلة صالحة للبث على التلفزيون بشكل احترافي".

بينما علقت الإعلامية ريهام السلي عضو لجنة التحكيم قائلة: "بهيرة وصلتي لمرحلة اتطورتي فيها جًدا وطرح الاسئلة عجبني جدًا وشعرت أن السؤال نابع منك وليس مكتوب لك".

برنامج “الدوم”

 "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح، 

النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

بهيرة وليد الدوم التقديم التلفزيوني تعليق لجنة التحكيم الدكتورة هالة السعيد

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