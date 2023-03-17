الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«همسات الروح».. السير على دروب الحقيقة فى بيت السنار الأثرى

بيت السناري
بيت السناري

"همسات الروح.. السير على دروب الحقيقة"… عنوان الأمسية الصوفية، التي تنظمها مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لقطاع التواصل الثقافي للمكتبة، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء الأثنين المقبل والموافق 20 مارس الجاري.

وتعقد أمسية “همسات الروح.. السير على دروب الحقيقة”، بمناسبة مرور عام على محاضرات الروائية الكاتية دكتورة ريم بسيوني حول جوهر الصوفية. حيث يشتمل برنامج الاحتفالية على محاضرة حول جوهر وحقيقة الصوفية، وتأثيرها في الثقافة والفن، وكذلك عرض تقديمي لمجموعة المحاضرات على مدار عام، لتوضيح فكرة المحاضرات والهدف منها، ويصاحب ذلك العديد من الفقرات الفنية من الموسيقى والشعر.

جدير بالذكر أن الدكتورة ريم بسيوني؛ هي كاتبة وروائية وأستاذة اللغويات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحاصله على العديد من الجوائز والتكريمات مثل جائزة الدولة للتفوق عن مجمل أعمالها، وجائزة أفضل عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها "بائع الفستق"، وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها "أولاد الناس: ثلاثية المماليك"، وصدر لها العديد من الأعمال الروائية مثل "الحب على الطريقة العربية"، و"الدكتورة هناء"، و"القطائع ثلاثية ابن طولون" عن نهضة مصر 2021، و "الحلوانى.. ثلاثية الفاطميين" عن نهضة مصر 2022.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.

وتعرضت ريم بسيوني، في العديد من أعمالها الروائية إلي عالم الصوفية والتصوف، خاصة في روايتها “سبيل الغارق .. الطريق والبحر”، والصادرة عن دار نهضة مصر للنشر والتوزيع، في العام 2020، والتي تعد ملحمة سردية أسطورية٬ بأماكنها٬ وأزمنتها المتناسلة من بعضها البعض٬ من شخصياتها الملحمية النبيلة٬ مثل شخصية الشيخ “الزمزمي”٬ وقصة غرام جليلة وحسن.

همسات الروح السير علي دروب الحقيقة بيت السناري الأثري بالسيدة زينب الدكتورة ريم بسيوني سبيل الغارق الطريق والبحر

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