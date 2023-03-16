الخميس 16 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«صنايعية مصر» يكشف دور إذاعة القرآن الكريم فى محاربة نسخ المصاحف المُحرفة

الكاتب عمر طاهر
الكاتب عمر طاهر

كشف الكاتب عمر طاهر، دور إذاعة القرآن الكريم في مواجهة نسخ المصاحف المحرفة التي كانت قد ملئت مصر خلال فترة الستينيات وأصبحت بكل البيوت والمساجد.

وقال "طاهر"، خلال حلقة برنامج "صنايعية مصر"، والمذاع عبر فضائية "DMC"، إنه من هنا جاءت فكرة إذاعة القرآن الكريم، على أن يتم تقديمه طوال اليوم وهي جهة حكومية، مشيرًا إلى أنه تمت إقامة مناقصة تضم كل القراء قاموا بوضع الأجور التي يرغبون فيها نتيجة تسجيلهم القرآن بصوتهم.

فوز الشيخ الحصري بالمناقصة

وتابع، أن الشيخ محمود خليل الحصري، فاز لأنه قال إنه سيضع صوته لوجه الله وأصبح هو صوت الإذاعة، وكان أول صوت يرتل القرآن الكريم داخل مبنى هيئة الأمم المتحدة.

فوز الإسماعيلي ببطولة دوري إفريقيا

وأكد "طاهر"، أن النكسة كان وراءها تهجير أهل القناة من بيوتهم، مشيرًا إلى أن النادي الإسماعيلي وقتها فاز ببطولة أبطال إفريقيا عام 1965، ليكون أول فريق يفوز بها.

صنايعية مصر إذاعة القرآن الكريم المصحف المحرفة فترة الستينات الشيخ الحصري دورى أفريقيا

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