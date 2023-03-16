«أمي يا بسمتي الحلوة».. أجمل رسائل تهنئة عيد الأم 2023

يسعى الكثيرون للتعبير عن مشاعرهم تجاه «ست الحبايب» فهي فرصة لتقديم الشكر والعرفان للأم.

وفي الوقت الحالي ازداد البحث عن أجمل رسائل تهنئة عيد الأم 2023، لذا نقدم في السطور التالية أفضل الجمل المليئة بالحب لـ«ست الحبايب».

أجمل رسائل تهنئة عيد الأم ٢٠٢٣

أمي يا بسمتي الحلوة، ويا أحلى لحن وأرق غنوة، أهديك قلبي في عيدك وأروح لك فدوة، عندما أخاف ألجأ إليها، فعندما أفرح أذهب إليها وعندما أحتاج أحداً لا أجد سواها، فكيف لي أن لا أعطيها في عيدها كل الحب. أمي لا يوجد ما يكفي من العناق والقبلات لكي تظهر لك كم أنا أحبك.

أمي يا أول ما نطقته شفتاي، أمي يا مرهم الروح الذي دائماً يزيل جروح الزمن، أمي يا نبع الحنان، يا رمز العطاء، أمي أنت شمعة حياتي، أمي أنت رفيقة دربي، أمي أحبك، أمي يا من تمنح الأمان، يا حضناً دافئ، أمي أقولها بكل فخر وإعتزاز عيد ميلاد سعيد وكل عام وأنتِ حبيبتي يا أمي، كم أنا محظوظ حقًا أن لدي أم مثلك لدي أم حنونة ومعطاءة وداعمة أشكر الله عز وجل في كل الأوقات على وجودك.

لا أحد في الدنيا يفهمني أكثر منك يا أمي ، ولا أحد في الدنيا له تأثير على شخصيتي سواك فأنتِ المعلم والقدوة ونبع الحنان، لا يوجد عبارات أو كلمات تعبر عن مدى حبي لكِ يا أمي ، أو عن مدى سعادتي بوجودك معي، أمي لا يمكن للكلمات أبدًا أن تعتبر عن مدى امتناني للحياة التي منحتيها لي شكرًا على كل ما تفعليه من أجلي.

لا يكفي عيد الأم بأن أعبر لكِ بالشكر عن كل ما قدّمته لي في حياتي وكل شيء تفعلينه من أجل بقائنا، أمي ما أتصور حياتي من دونك، العمر ما يحلى غير بوجودك، وكل ما يمر عيدك بحضورك، أدعي ربي ما يحرمني وجودك، وكل عام وإنت بخير.

أمي إنتِ حبك عن جميع الناس غير، أبعث لكِ أجمل تهاني مع أجمل طير، ينغملك ويقول لكِ كل عام وإنتِ بألف خير يلي بوجودك بيننا على طول يعم الخير.