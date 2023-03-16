«صنايعية مصر».. كيف قاد العدوان الثلاثي مصر نحو ثورة صناعة الأدوية؟

قال الكاتب عمر طاهر، إن العدوان الثلاثي على مصر لم يكن فقط بسبب قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس، بل إن السبب الرئيسي هو نجاح الإدارة المصرية في تسيير العمل بها، فقد كان الغرب يراهن على فشل مصر.

صناعة الأدوية في مصر

وأضاف "طاهر" خلال حلقة برنامج "صنايعية مصر"، والمذاع عبر فضائية "DMC"، أنه بسبب العدوان الثلاثي على مصر، توقفت شركات الأدوية العالمية عن تصدير الدواء لمصر، ومن هنا بدأت ثورة صناعة الأدوية في مصر بقيادة الدكتور النبوي المهندس، "وزير الصحة وقتها".

وأضاف أن النبوي المهندس نجح خلال وقت قصير في إدارة الأزمة وتسريع وتيرة العمل بشركات الأدوية المصرية وسرعان ما نجحت في تغطية 85% من الاحتياجات الدوائية، وكانت الدول الأجنبية ترسل "روشتات" من خلال سفاراتهم لشرائها من مصر لأنها لا تستطيع إنتاج هذه النوعية من الأدوية.

صناعة الشيبسي في مصر

وكشف خلال الحلقة أن صناعة الشيبسي في مصر، بدأت من الضابطين عبدالعزيز علي، ومحسن محجوب، الأول فقد ساقه والثاني فقد فكه في حرب أكتوبر، وخلال علاجهما بإحدى المستشفيات في لندن، شاهدا إعلانات الشيبسي ومن هنا جاءت فكرة صناعته بمصر، ووصلت المكاسب التي حققتها الشركة التي تم تشيدها لتكون الأولى بمصر والشرق الأوسط لمليارات الجنيهات.