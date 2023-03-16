رئيس الليجا يثير الذعر فى برشلونة: رشوة الحكام عقوبتها الهبوط

تحدث خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، بشأن العقوبات المحتملة للأندية في حال ثبوت إدانتها في قضية رشوة الحكام.

وقال تيباس في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "العقوبات على شراء الحكام ستكون خطيرة للغاية، هبوط للدرجة الأدنى وغرامات بالملايين، الضرر الذي لحق بسمعة برشلونة والدوري الإسباني هائل، الاختباء ليس هو الحل".

أضاف رئيس رابطة الليجا "لا أعتقد أن برشلونة يدفع للحكام لكن هناك موقفًا يتطلب إجابة واضحة، لا توجد شكوك حول السداسية التي حققها برشلونة، لكن حقيقة الدفع لنائب رئيس الليجا لما يقارب من 20 عامًا هو سلوك يجب التحقيق به".

وأكمل: "لم أتحدث مع لابورتا رئيس برشلونة الحالي منذ نوفمبر، لوقف الإضرار بالسمعة علينا توضيح المشكلة وأتمنى أن يسلك لابورتا الطريق الصحيح في هذه الحالة، صحيح أن هناك ضوضاء زائدة، لكن أقول له إنه على الطريق الخطأ، أن تدعي دور الضحية ليس بالأمر الجيد".