الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

منتديات «التنسيقية» تواصل اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ مبادرات الموسم الجديد

تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

استأنفت منتديات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعاتها لمتابعة سير العمل فيما أسند إليها من مبادرات الموسم الجديد.

وعقد منتدى حقوق الإنسان بالتنسيقية اجتماعا بمقر التنسيقية لمتابعة العمل على إحدى المبادرات المسندة إليه من أمانة سر المنتديات.

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أدار الاجتماع ماجد الفقي، منسق المنتدى، وتناول دراسة  الإجراءات التشريعية اللازمة للخروج بالمبادرة على النحو الذي يحقق كافة الأهداف المرجوة منها.

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 في سياق متصل، عقد المنتدى الاقتصادي اجتماعين لمتابعة العمل على اثنين من المبادرات المسندة إليه خلال هذا الموسم.

تناول الاجتماعان مناقشة ما تم إنجازه في الجانبين التشريعي والتنفيذي بكلا المبادرتين والاتفاق على آليات لتجميع ما تم تقديمه من أفكار ومقترحات بكل جانب استعداد للانتهاء من الورقة النهائية للمبادرة.

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كذلك عقد منتدى الثقافة والإبداع اجتماعا لمتابعة ما تم تنفيذه من تكليفات بإحدى المبادرات التي يعمل عليها.

وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى آراء الحضور في ما تم تقديمه من مقترحات وأفكار بجانبي المبادرة التشريعي والتنفيذي.

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تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الموسم الجديد التنسيقية حقوق الانسان ماجد الفقي المبادرات المسندة منتدي الثقافة

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