الشوط الأول: يوفنتوس يهز شباك فرايبورج في الدوري الأوروبي

تقدم يوفنتوس الإيطالي على مضيّفه فرايبورج الألماني في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، بهدف دون رد.

وانتصر يوفنتوس في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم، بتورينو، بهدف دون رد.

واستحوذ فرايبورج على مجريات اللعب من بداية المباراة، ثم انقلب الاستحواذ ليوفنتوس، وجاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين مع أفضلية للاعبي فريق يوفنتوس.

وضغط يوفنتوس على دفاعات فريق فرايبورج من الدقائق الأولى للمباراة من أجل تسجيل هدف التقدم وتصعيب مهمتهم، فيما حاول الفريق الألماني تسجيل الهدف الأول له ومعادلة تقدم يوفنتوس في الذهاب.

وسجل دوسان فلاهوفيتش هدف التقدم لفريق يوفنتوس في الدقيقة 28، ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود حالة تسلل على اللاعب الصربي.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين في الدقائق التالية.

وتحصل يوفنتوس على ركلة جزاء في الدقيقة 44 بعدما سددها المدافع فريدريكو جاتي، وارتطمت بيد المدافع جولدي وتلقى البطاقة الصفراء الثانية والطرد من الملعب.

وسدد دوسان فلاهوفيتش ركلة الجزاء في منتصف المرمى وارتطمت بقدم الحارس وسكنت الشباك.

وواصل يوفنتوس محاولاته الهجومية لتسجيل الهدف الثاني وزيادة تقدمهم، فيما هاجم فريق فرايبورج من أجل تسجيل هدف التعادل.

ولعب فلاهوفيتش كرة عرضية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الجانب الأيمن وحولها رابيو ناحية المرمى واعتلت العارضة.

وسدد يوفنتوس 4 كرات على المرمى من أصل 8 محاولات، وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات، مقابل تسديدتين من 7 محاولات لفريق فرايبورج، وهرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات.

واستحوذ يوفنتوس على مجريات اللعب بنسبة 51%، مقابل 49% لصالح فريق فرايبورج.