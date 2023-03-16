الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فرص التأهل وترتيب المجموعة.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني

الأهلي
الأهلي

يبحث عشاق المارد الأحمر عن موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم «2022 - 2023».

ويستعرض لكم «الدستور» في هذا التقرير تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني في الجوله قبل الآخيرة، من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا وفرص تأهل الأهلي من دور المجموعات بعد الخسارة من صن داونز فى الجولة الرابعة بخماسية مقابل هدفين، وترتيب المجموعة.

فرص تأهل الأهلي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

  • يحتاج المارد الأحمر للفوز فى مباراته أمام القطن الكاميروني وكذلك الهلال السوداني، بالإضافة لخسارة الهلال من صن داونز للتأهل من دور المجموعات.
  • فى حالة تعادل او خسارة الأهلي من القطن الكاميروني يخرج رسميًا من دور المجموعات.
  • فى حالة تعادل صن داونز والهلال السوداني وفوز الأهلي على القطن الكاميروني، سيحتاج المارد الأحمر الفوز فى المباراة الختامية لدور المجموعات على الهلال بفارق هدفين لضمان التأهل.

 ويتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط ويأتي خلفه الهلال السوداني برصيد 9 نقاط، بينما يأتي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتزيل القطن الكاميروني المجموعة بدون نقاط.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق نقاط
صن داونز الجنوب إفريقي 4310115610
الهلال السوداني43015239
الأهلي المصري411278-14
القطن الكاميروني4004210-80

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني فى دوري أبطال إفريقيا

وتنطلق مباراة الجولة الخامسة بين الأهلي والقطن الكاميروني، غدًا الجمعة، على ملعب جروا بالكاميرون، فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني

وتنقل مجموعة قنوات “بي ان سبورتس” القطرية المشفرة، جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات بشكل حصري عبر تردد قنواتها فى منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المقرر إذاعة مباراة الأهلي وصن داونز عبر قناة beIN Sports HD 4.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام القطن الكاميرونى فى دورى أبطال إفريقيا وترتيب المجموعة

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني

 تردد قناة Bein Sport 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد : 11054.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : 4/3.
  • 7 درجات غرب.

تردد قناة Bein Sport المفتوحة

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد : 12604.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : 4/3.
  • 7 درجات غرب.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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