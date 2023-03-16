تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى منطقة الزلزال إلى 16 قتيلًا

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في منطقة الزلزال بتركيا إلى 16 قتيلاً، وفق ما أعلنته وسائل إعلام تركية.

وأعلنت السلطات التركية، عن مقتل وفقدان عدد من الأشخاص في مدينتي أديامان وشانلي أورفا، إثر فيضانات قوية تضرب جنوب البلاد.

ونقل مراسل “روسيا اليوم” معلومات رسمية تفيد بمصرع 5 أشخاص على الأقل إثر الفيضانات التي ضربت مدينة شانلي أورفا، هم سوريون الجنسية.

وحذرت السلطات من اشتداد الأمطار والفيضانات بشكل كبير في الأيام المقبلة.

تحذير الأرصاد التركية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية التركية، من تعرض جنوب شرق تركيا للفيضانات، وطالبت المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إذا كانت آمنة من الزلازل والفيضانات.

وأشار إلى أن السلطات التركية تسعى لحماية المخيمات، والتي يسكنها المهجرون والتي تسببت الفيضانات في الإطاحة بها والمواطنون في حالة مأساوية ويهربون من كارثة لأخرى.