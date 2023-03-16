وفاة 14 شخصا جراء فيضانات تركيا و5 بعداد المفقودين

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا، عن الفيضانات التي ضربت تركيا، لتكون الكارثة الطبيعية الثانية خلال أيام قليلة بعد الزلزال المدمر الذي ضربها 6 فبراير، وراح ضحيته أكثر من 43 ألف ضحية.

5 أشخاص في عداد المفقودين

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" من أنقرة عمر أحمد، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي ياسر رشدي، إن الفيضانات التي شهدتها مدينتي "أديامان وشانلي أورفا"، راح ضحيتها 14 شخصًا 2 بأديامان و 12 بشانلي، ومازال 5 اشخاص في عداد المفقودين، بالإضافة لأسرة سورية مكونة من 5 أشخاص كانت تقيم بالدور الأرضي لأحدى الأبنية وغمرت المياه الدور كاملًا.

وتابع، أن كارثة جديدة تضاف لكارثة الزلزال، وأن ضحيتي أديامان، كانا ممن تعرضا للزلزال وانتقلوا للعيش في حاوية سكاية ببستان وجاء السيل وجرف الحاوية ليؤدي لمقتل العائلة.

تحذير الأرصاد التركية

وأكد أن الفيضانات جاءت بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية التركية، والتي أكدتأ جنوب شرق تركيا مهدد بالكثير من الفيضانات، موضحًا أنه تم مطالبة المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إذا كانت آمنة من الزلازل والفيضانات.

وأشار إلى أن السلطات التركية تسعى لحماية الخيمات والتي يسكنها المهجرين والتي تسببت الفيضانات في طوفان الخيام والمواطنين في حالة مأسوية ويهربون من كارثة لأخرى.