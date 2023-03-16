برلماني: مبادرة «كتف في كتف» رسالة للأسر الأكثر احتياجا بتكاتفنا جميعًا

قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إن مبادرة كتف في كتف التي تقام يوم غداً الجمعة، قادرة على تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء، قبل شهر رمضان، لا سيما في ظل وجود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يضم 33 كيانا تنمويا ومؤسسة مجتمع أهلي في مصر بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وذلك احتفالا بآلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع 4 ملايين مساعدة غذائية يتم توزيعها في جميع محافظات الجمهورية قبل بداية شهر رمضان المبارك.

وأضاف النائب أحمد إدريس في بيان له اليوم ، يتم عن طريق هذه المبادرة تقديم مساعدات حقيقية تتماشى مع قاعدة بيانات واضحة تضمن وصول المساعدات لمستحقيها، مع عدم تكرار المساعدات لنفس المناطق والأشخاص مرة أخرى وتوزيعها بصورة عادلة، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين وتطوير الخدمات بشكل يتواكب مع تلك القاعدة الجديدة، والتي تم بناؤها اعتمادًا على معلومات توفرت في أكثر من 25 ألف جمعية قاعدية، وأكثر من 30 كيانا ومؤسسة كبيرة في مصر إلى جانب التعاون الوثيق مع قواعد بيانات الجهاز التنفيذي للدولة بما يضمن النجاح الكامل للمبادرة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مبادرة كتف بكتف بمثابة رسالة للأسر الأكثر احتياجا أننا جميعا نتكاتف ونقف بجوار بعضنا، وهي رسالة للمجتمع بأكمله، بأن التكاتف يمكننا تجاوز المحنة وإيصال المساعدات، وتخطي كل العقبات كما اعتادت مصر دائما تجاوز المِحن بتكاتف الشعب وتوحده.