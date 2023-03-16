رئيس جامعة الإسكندرية يلتقي وفد من ممثلي الجامعات الأمريكية

استقبل د.عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الخميس، وفدا رفيع المستوى من ممثلى عدد من الجامعات الأمريكية والايمديست والسفارة الأمريكية بالقاهرة لمناقشة سبل التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة الإسكندرية والجامعات الأمريكية في العديد من المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن إمكانية توقيع بروتوكولات واتفاقيات تعاون في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وتبادل الأساتذة والطلاب، واستضافة أساتذة زائرين.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعددًا من عمداء ووكلاء الكليات بجامعة الإسكندرية، ومكتب العلاقات الدولية، وممثلي امديست مصر.

تناول اللقاء عرضا تقديميًا عن جامعة الإسكندرية، وكلياتها ومعاهدها المختلفة، والبرامج الدراسية المتميزة التي تتفرد بها الجامعة، وأوجه التعاون البحثي المقترح والدرجات المزدوجة المقترحة وترتيب جامعة الإسكندرية في التصنيفات الدولية المختلفة، وبروتوكولات التعاون والدرجات العلمية المزدوجة التي وقعتها جامعة الإسكندرية مع الجامعات الأمريكية والجامعات الدولية الاخري، قدمها عمداء كليات الطب والصيدلة والهندسة والعلوم وطب الأسنان والاداب والتجارة والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

وفي كلمته رحب الدكتور «قنصوه» بالوفد الأمريكى والذى ضم ممثلين من 12 جامعة أمريكية هى جامعة نيوجيرسي، جامعة نورث كارولينا، وجامعة كلورادو، وجامعة بنسلفانيا، وجامعة ماساتشوستس بوسطن، وجامعة ألاباما، وجامعة ماساتشوستس امهيرست، وجامعة تافتس، وجامعة ويلسلي، وجامعة ماساتشوستس، وجامعة جورج واشنطن، جامعة ولاية ميشيغان، وجامعة كاليفورنيا سانتا كروز.

أشار قنصوة إلى أن جامعة الإسكندرية تتبنى استراتيجية طموحة، تصبو لتدويل التعليم وعقد العديد من الشراكات والتحالفات مع الجامعات العالمية المرموقة، وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة، لاسيما مع الجامعات والمعاهد البحثية الأمريكية المتميزة، وجذب الطلاب الوافدين، لافتًا إلى أن هناك تعاون كبير مع الجانب الأمريكي في العديد من المجالات العلمية والبحثية المختلفة من خلال الشراكة العلمية مع جامعات امريكية، ومراكز التطوير المهني بجامعة الإسكندرية، ومركز التميز للمياة بجامعة الإسكندرية والممولان من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وأشار إلى إمكانية التعاون فى إنشاء برامج مشتركة بفرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان، وكذلك بجامعة الإسكندرية الدولية المزمع إنشاؤها حيث ستكون الدراسة بها على أساس البرامج والدرجات المشتركة بالتعاون مع الجامعات العالمية.

كما استعرض رئيس الجامعة رؤية الجامعة فى تعزيز انشاء الإقتصاد المعرفي ودعم الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، من خلال الــ technology park الذى أنشأته الجامعة بهدف توطين ونقل التكنولوجيا وحقوق المعرفة، وتكوين شراكات مع مؤسسات وشركات دولية مرموقة.

وأشار إلى مشاركة جامعة الإسكندرية خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بمشروعات خاصة ب"تحويل شركة كيما إلى شركة خضراء من خلال استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة"، فضلا عن توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومنظمة العمل الدولية وإنشاء منصات تفاعلية بسبع جامعات حكومية من ضمنها جامعة الإسكندرية التى سترأس جامعات التحالف الشمالى.

من جانبه، أعرب الوفد الأمريكي عن رغبتهم في خلق المزيد من التعاون مع جامعة الإسكندرية العريقة على كافة المستويات البحثية والأكاديمية، كما أشاد الوفد بتصنيف جامعة الإسكندرية والتقدم الذي حققته الجامعة في الآونة الأخيرة، بشكل جعلها قبلة للباحثين من مختلف البلدان، ودعم مكانتها العالمية ويزيد من رغبة وتوجه الجامعات الدولية في التعاون وتبادل الخبرات البحثية معها.