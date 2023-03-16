الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

محكمة
محكمة

قررت جهات التحقيق بعابدين حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون، وكلّفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها.

وفي وقتٍ سابق، تمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون، وقيامه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وحجب دخولها البلاد، وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لذويهم والمقيمين داخل البلاد بالمخالفة للقانون، وكذا استغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج فى دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين من راغبي استيراد المنتجات الأجنبية وتحصيلها بالعملة الوطنية منهم داخل البلاد، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته: (مبالغ مالية محلية وأجنبية- سيارة "ملكه")، وذلك حال قيامه بتسليم (تاجر أدوات كهربائية "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) مبلغا ماليا "عملات محلية" المحولة لصالحه من إحدى الدول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النقد الأجنبي حبس شخصين الاتجار غير المشروع معلومات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

تجديد حبس 6 متهمين بالمشاركة فى تنفيذ أغراض جماعة إرهابية

بمناسبة رمضان.. علا غانم تتنازل عن اتهام خفير بحرق حديقة فيلتها

غلق 10 منشآت والتحفظ على 800 حالة إشغال متنوع بأحياء الإسكندرية

السجن 5 سنوات للمتهم في واقعة «الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة»

مدبولى يكشف تفاصيل «جولة الـ6 ساعات» بالسويس الجديدة.. رحلة الصناعة والتوطين

حبس شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»