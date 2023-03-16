حبس شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

قررت جهات التحقيق بعابدين حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون، وكلّفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها.

وفي وقتٍ سابق، تمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتحويل الأموال بالمخالفة للقانون، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون، وقيامه بتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وحجب دخولها البلاد، وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لذويهم والمقيمين داخل البلاد بالمخالفة للقانون، وكذا استغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج فى دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين من راغبي استيراد المنتجات الأجنبية وتحصيلها بالعملة الوطنية منهم داخل البلاد، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته: (مبالغ مالية محلية وأجنبية- سيارة "ملكه")، وذلك حال قيامه بتسليم (تاجر أدوات كهربائية "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) مبلغا ماليا "عملات محلية" المحولة لصالحه من إحدى الدول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.