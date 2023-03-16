جاكلين عازر: المدارس التكنولوجية أحدثت طفرة هائلة في مجال التعليم

أناب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الخميس، د.جاكلين عازر نائب المحافظ، للمشاركة فى فعاليات إفتتاح مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية برفقة د.رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، بحضور د.رضا حجازى وزير التربية والتعليم ومارجريت سانشو نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور عمرو بصيلة مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة، والدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التعليم فى الإسكندرية، والقبطان علاء فتح الله.

وأكدت د.جاكلين عازر دعم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، للمدارس التكنولوجية التطبيقية، حيث أنها أحدثت طفرة هائلة خلال الفترة الماضية فى مجال التعليم من خلال تطبيق المعايير الدولية فى طرق التدريس والتدريب المتبعة؛ حيث أنها تضم معامل مختلفة للكمبيوتر واللغات، ومعمل تطبيقات" فاب لاب"، وقاعة توجيه وإرشاد وتدريب مهنى وريادة أعمال، كما تم تجهيز فصولها التعليمية بشاشات تعليمية ذكية لمواكبة تكنولوجيا المدارس التطبيقية، للارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية.

أضافت عازر أنه فى إطار توجيهات الرئيس السيسى بالتوسع فى إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية، أهتمت الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة بتطوير وإنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية، ومنذ الإعلان عن هذه المدارس كثرة عمليات بحث المواطنين عن مميزاتها والمناهج التى تدرس فيها.

وتابعت نائب المحافظ أن تلك المدرسة تعد نقلة حضارية كبرى نحو الطريق الصحيح فى التعليم الفنى فى مصر ، لسد حاجة السوق للأيدى الفنية والعاملة والمدربة، لأنها معتمدة دوليا، فضلا عن الإعتماد المحلى من وزارة التربية والتعليم .

وثمنت نائب المحافظ الدور الذي تقوم به الدولة المصرية في ظل توجيهات القيادة السياسية، من خلال قيام وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، من ضمنهم المدارس الدولية، ومنهم مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، والتى توفر فرص للتعيين بشركات ومصانع فتح الله بعد الدراسة.

أضافت عازر أن فكرة دراسة الطالب تخصص مطلوب ، وتعلمه الخدمات الإرشادية والتوجيه المهنى طبقا للمهنة التى تناسبه، وتأهيله للإلتحاق بالكليات التكنولوجية المعتمدة فكرة عبقرية، وأن تنوع مناهج هذه المدارس ما بين العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية الخاصة بالتخصص، والتدريب العملى بشركات الشريك الصناعى، يساعد فى تخريج كفاءات بشرية تقود سوق العمل.

وأشارت إلى أن هدف التعليم الفنى اكتفاء جميع التخصصات التى يحتاجها سوق العمل محليا وعالميا، وذلك يرجع لزيادة الاقتصاد وتقليل البطالة وهو الهدف الأساسي.

وفى ختام كلمتها؛ قالت عازر إننا نفتخر بافتتاح واحدة من ضمن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية والتى تم تأسيسها لطلاب المرحلة الإعدادية لأول مرة فى مصر، بالتنسيق مع مشروع قوى عاملة مصر، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والشريك الصناعى شركات فتح الله، ونأمل أن نرى الكثير من هذه المدارس على أرض الإسكندرية خلال السنوات القادمة.