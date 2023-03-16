ميعاد صرف معاشات شهر أبريل 2023

يبحث الكثير من المواطنين أصحاب المعاشات عبر محركات البحث علي الانترنت وخاصة “جوجل” عن ميعاد صرف معاشات ابريل 2023 بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم والذي يبدا يوم الخميس المقبل 23 مارس.

وفي هذه السطور، يرصد موقع "الدستور" التفاصيل والمعلومات الكاملة عن ميعاد صرف معاشات ابريل 2023 وآليات الصرف بعد الزيادة الجديدة والتي أقرها الرئيس بزيادة 15 % لاصحاب المعاشات والتي سيتم الحصول عليها خلال معاش شهر ابريل 2023.

ميعاد صرف معاشات ابريل 2023

وحددت هيئة البريد المصري يوم السبت الأول من شهر ابريل 2023 بداية صرف معاشات شهر ابريل 2023، وتستانف الهيئة صرف المعاشات علي مدار الأيام العشر الاولي من الشهر.

ويجري صرف معاشات ابريل 2023 وفق جدول زمني محدد علي ان يتم تقسيم اصحاب المعاشات علي ثلاث شرائح لمنع الازدحام والتكدس بالمكاتب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتيسير علي المواطنين متلقي خدمات البريدية .

موعد صرف معاشات ابريل 2023

يبدأ صرف المعاشات شهر أبريل 2023 للفئة الأولى الأقل من ألف جنيه يومي السبت والأحد 1 و2 ابريل المقبل.

ويتم الصرف للفئة الثانية أكثر من ألف جنيه حتى ألفي جنيه يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 أبريل.

والصرف للفئة الثالثة الأكثر من ألفي جنيه الي 3 الاف جنيه يومي الأربعاء والخميس 5 و6 ابريل.

ووتستكمل الهيئة الصرف للفئة الرابعة لأصحاب المعاشات الأكثر من 3 آلاف جنيه خلال يومي الأحد والإثنين 9 و10 أبريل.

وخصصت الهيئة يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و 12 أبريل، لمن تخلف عن الصرف من أصحاب المعاشات.

ميعاد صرف معاشات ابريل 2023

وتخدم فروع مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري والتي يصل عددها لـ3345 مكتب، نحو 25 مليون عميل علي مستوي الجمهورية، ومن أبرز هذه الخدمات صرف المعاشات لنحو 6 ملايين مستفيد بنحو 10 مليارات جنيه شهريا.

ووضعت الهيئة خطة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب البريد، بما يتناسب مع احتياجات الدولة وتقديم خدمات مصر الرقمية، للتيسير على المواطنين وتوفير منصة رقمية عبر شبكة مكاتب البريد المنتشر على مستوى الجمهورية، ويبلغ إجمالي الودائع ومدخرات المصريين في هيئة البريد نحو 220 مليار جنيه.

مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر رمضان 2023

تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثانية عصرًا ما عدا يوم الجمعة، في حين يتم منح بعض المكاتب إجازة مناصفة بين يومي الخميس والسبت بحسب الموقع الجغرافي والمنطقة البريدية، في حين أن الوردية المسائية في بعض المكاتب البريدية تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة مساء.

4345 مكتب بريد على مستوي الجمهورية

ارتفع عدد مكاتب البريد في مصر إلى نحو 4400 مكتبًا بنهاية فبراير 2023، بمعدل نمو سنوي 3% وشهري 0.15%، وبلغ متوسط عدد السكان المستفيدين من خدمات مكتب بريد واحد سجل 24.29 ألف نسمة .