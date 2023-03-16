الخميس 16 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب قطعة أرض.. المشدد 15 سنة لشقيقين وبراءة الثالث فى جريمة قتل ببنها

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لشقيقين، وبراءة شقيقهم الثالث، في اتهامهم بقتل مواطن والشروع في قتل آخر، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب الخلاف على ثمن قطعة أرض بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية في القضية رقم 18685 لسنة 2022 جنح مركز شرطة بنها، والمقيدة برقم 2979 لسنة 2022 كلي شمال بنها.

وصدر الحكم  برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبدالحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمى، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبدالجواد.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين "عرفة. م"، محبوس، و"نبيل. م"، هارب، و"رمضان. م"، محبوس، قتلوا المجني عليه "مصطفى. ج"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاحا أبيض (سكينا).

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين تربصوا بالمجني عليه بمحل الواقعة بحوزتهم السلاح الأبيض سالف البيان، وما إن ظفروا به حتى افتعل الثاني مشادة معه، وأثناء ذلك ظهر الأول وباغته بطعنه بالسلاح الأبيض، سالف البيان، قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهما على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات بنها السجن المشدد قتل مركز شرطة بنها المستشار عادل على ماهر

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رسائل العين السخنة

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