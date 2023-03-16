الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«في بيتي».. مكتبة الأسرة تصدر كتابًا للعقاد عن هيئة الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن مكتبة الأسرة، بالهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «في بيتي» للكاتب عباس محمود العقاد.

يصحبنا العقاد، في جولة بين أرفف مكتبته الوافرة بالعلوم والمعارف، فمكتبته هي روحه وعالمه الخاص الذي صاحب فيه شتى فنون الآداب والتاريخ والفكر والعقيدة والسياسة؛ فأخرج لنا نفائس المؤلفات. 

ويبدأ العقاد كتابه بحديث مجرد عن عشقه للنور، وحبه لمدينة الشمس «أسوان»، فالكتاب ليس مجرد وصف لبيت العقاد، ولا مجرد جولة داخل مرافقه، بل حياة وإحياء، أفكار وآراء. 

وتظهر من خلال الكتاب فلسفته الخاصة بالأشياء المحيطة به، فالكتاب يجعلك توغِل أكثر في شخص العقاد، ففيه تَنقُّل بين الموضوعات المختلفة في رشاقة فكرية عظيمة الأثر، قوية المعنى، واضحة العرض.

كان العقاد ذا ثقافة واسعة، إذ عرف عنه أنه موسوعي المعرفة، فكان يقرأ في التاريخ الإنساني والفلسفة والأدب وعلم النفس وعلم الاجتماع، وقد قرأ وأطلع على الكثير من الكتب، وبدأ حياته الكتابية بالشعر والنقد، ثم زاد على ذلك الفلسفة والدين، ولقد دافع في كتبه عن الإسلام وعن الإيمان فلسفيا وعلميا ككتاب «الله» وكتاب «حقائق الإسلام وأباطيل خصومه»، ودافع عن الحرية ضد الشيوعية والوجودية والفوضوية (مذهب سياسي)، وكتب عن المرأة كتابا عميقا فلسفيا أسماه هذه الشجرة، حيث يعرض فيه المرأة من حيث الغريزة والطبيعة وعرض فيه نظريته في الجمال.

وجاء صدور إعادة إصدار كتاب «في بيتي» بمكتبة الأسرة، لمساعدة القراء على إقتناء الكتب، ومعرفة تاريخ الآخر، وفكره، وأدبه، وفنه، علما بمقولة: «كلما تعرفت على الأخر، شريك المواطنة، وشريك العيش في هذا الكوكب، اكتسب الوجود معنى، واتضحت أمامنا الأهداف السامية للحياة».

مكتبة الاسرة في بيتي العقاد عباس محمود العقاد كتاب في بيتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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