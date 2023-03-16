محمد الباز عن استثمار شركة «هتشيسون بورتس» داخل مصر: مؤشر لاستقرار الدولة المصرية

تحدث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن اعتزام شركة "هتشيسون بورتس"، وحدة الموانئ التابعة لشركة CK Hutchison Holdings، استثمار نحو 700 مليون دولار في ميناءين مصريين.

وأضاف خلال برنامجه الأسبوعي "مش حسبة برما"، المذاع على إذاعة "نغم إف إم"، أنها ستستثمر في تطوير محطة جديدة للحاويات في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، وفي رصيف 100، وهو محطة حاويات جديدة في الإسكندرية.

وتابع: "بكده يرتفع إجمالي استثمارات الشركة التي تتخذ من هونج كونج مقرًّا رئيسًا لعملياتها، في مصر إلى أكثر من 1.5 مليار دولار".

وأكمل: "الوقفة هنا ليست عند الرقم ولكن عند القرار، لأنه جزء من نشر حالة الإحباط أن مصر ليست جاذبة للاستثمار، وهذا ينفيه مثل تلك النوعية من الأخبار".

وواصل: "أهم شرط من شروط المستثمر في أي بلد أنها تكون بلد مستقرة، وآمنة، وتقف على أرض صلبة، وأن الوضع مناسب لزيادة الاستثمارات، وما حدث منذ ساعات مؤشر قوي على قوة الدولة المصرية وأنها جاذبة للاستثمار"، لافتًا إلى أن قرارات الشركات للاستثمار داخل مصر لن تأتي من فراغ بل ناتج عن عمل كبير.

واستطرد الباز: "الفلوس اللي بتيجي من الاستثمار هي اللي بتمكن الدولة من مواصلة الحياة لبعض المواطنين الأكثر احتياجًا، وهذه هي طبيعة الحال".