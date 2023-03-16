تكلفته الاستثمارية مليار جنيه.. رئيس الوزراء يتفقد صرحًا جديدًا لإنتاج الأدوية والمحاليل

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال جولته اليوم الخميس، بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومرافقوه، مشروع شركة "إتيكو فارما إيجيبت" للأدوية.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، لشرح من المهندس وحيد العتيق، نائب رئيس مجلس إدارة "تيكو فارما"، الذي أوضح أن المشروع يختص بصناعة المحاليل الطبية الوريدية والأدوية ذات التقنية العالية، ويعد المشروع أول وأكبر مصنع للصناعات الدوائية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتجاوزت التكلفة الاستثمارية له المليار جنيه بخلاف التوسعات الجاري تنفيذها، ويتمتع بقيمة مضافة كبيرة، حيث إن منتجاته من المحاليل الطبية الوريدية تعد منتجًا دوائيًا استراتيجيًا.

وأضاف "العتيق"، أن المصنع مُجهز بأحدث التكنولوجيا العالمية في هذا المجال، حيث تعمل جميع خطوط الإنتاج بشكل آلي طبقًا لاشتراطات هيئة الدواء المصرية، والاشتراطات العالمية للتصنيع الجيد، ويغطي المشروع احتياجات السوق المحلية، كما توجه النسبة الأكبر من إنتاجه للتصدير إلى دول إفريقيا والكوميسا والدول العربية وبعض الدول الأوروبية، بما يحقق اكتفاء ذاتيًا ووفرة في العملة الأجنبية، ويزيد من حجم الصادرات المصرية.

ولفت مسئول الشركة، إلى أن المصنع يقام على مساحة نحو 20 ألف م2 بالقطاع الصناعي الأول بالعين السخنة، وتصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى 35 مليون زجاجة محاليل طبية وريدية من مختلف الأنواع والأحجام، ويتيح نحو 500 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 1200 فرصة غير مباشرة، وقد بدأ المشروع الإنتاج اعتبارًا من أبريل 2022.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بدأ صباح اليوم، جولة بعدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وميناء العين السخنة، يرافقه كل من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من المسئولين.