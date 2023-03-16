الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة إلى المغرب لملاقاة الجيش الملكي (صور)

بعثة بيراميدز تغادر
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة

غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مطار القاهرة الدولي، في طريقها إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي في إطار مباريات كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الأحد على استاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط في خامس جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وغادرت البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد في رحلة مدتها قرابة ٥ ساعات حتى الوصول إلى الرباط العاصمة المغربية.

قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكي بالكونفيدرالية 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد دعدور.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - أسامة جلال - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد توفيق- أحمد فتحي.

خط الوسط: وليد الكرتي - عبد الله السعيد - هشام محمد - محمد صادق - محمود دونجا - محمود صابر - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة

بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة
بيراميدز الكونفدرالية المغرب الجيش الملكي بعثة بيراميدز

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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