«تربية نوعية سوهاج» تنظِّم ندوة توعوية للتعريف بالخدمات المجانية لجهاز تنمية المشروعات

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ندوة توعوية للتعريف بخدمات الدعم التي يقدمها الجهاز مجاناً للطلاب والخريجين، وذلك بحضور الدكتورة لمياء أبو زيد عميد الكلية، الدكتور أسامة عبدالرحمن نائب مدير فرع ومدرب معتمد بريادة الأعمال، والدكتورة شيماء علي فريج، وفريق وحدة تطوير الأعمال القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة أن الهدف من الندوة هو تعريف الطلاب بخدمات الدعم الفني والاستشاري المجانية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدة الطلاب ذوي الحرف اليدوية، وصقل مهاراتهم في تصنيع وعرض تلك الحرف، ورفع مستوى أدائهم لإنجاح مشروعاتهم أو لتأسيس مشروع جديد، مشيراً إلى أن الجامعة تنظم هذه الفعاليات لتشجيع الطلاب على تأسيس مشروعاتهم الخاصة وتنميتها، من خلال دراسة سوق العمل ومتطلباته، ودراسة العرض والطلب لاختيار أسلوب العرض المناسب لمنتجاتهم.

وقالت الدكتورة لمياء أبو زيد إن الندوة تضمنت عدة محاور منها عرض مجموعة الخدمات المجانية التي يقدمها الجهاز لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات والمجمعات الصناعية، لنقل المعرفة والخبرة إليهم بهدف رفع كفاءة المشروعات وتعزيز القدرة التنافسية، سواء في السوق المحلي أو العالمي من خلال الربط مع المنصات العالمية، إلى جانب خدمة التدريب على التصوير الاحترافي للمنتجات لعرضها بأسلوب يجذب المستهلكين ويعظم الطلب عليها.

وأضاف الدكتور أسامة عبدالرحمن أن الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات التوعوية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالجامعة، والتي تستهدف الشباب الراغب في إقامة مشروع اقتصادي حر، وريادة الأعمال لخلق فرص عمل للشباب، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة في دعم ومساندة الشباب من خلال تعريفهم بطرق دعم هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنهضة وتقدم المجتمع .

وذكرت الدكتورة شيماء علي فريج، أن من خدمات الجهاز تقديم الاستشارات لتنمية الأعمال، التدريب على التصوير باستخدام الموبايل، بالإضافة إلى التوعية بالمنصات الالكترونية وكيفية التسجيل عليها، التوعية بخدمات الجهاز المالية وغير المالية، الي جانب التعريف بقانون تنمية المشروعات وحوافزه.