في يوم المرأة المصرية.. كل ما تريد معرفته عن الانتباذ البطاني الرحمي

يعاني العديد من النساء من الانتباذ البطاني الرحمي، وقد يستغرق الأمر سنوات لكشفه، حيث يحدث عندما ينمو نسيج مشابه للنسيج الذي يبطن رحم المرأة خارج الرحم، يعمل هذا النسيج مثل أنسجة الرحم العادية خلال دورتك الشهرية سوف تنفصل وتنزف في نهاية الدورة، لكن هذا الدم ليس له مكان يذهب إليه، قد تصبح المناطق المحيطة ملتهبة أو منتفخة.

في شهر الاحتفاء بالمرأة وخاصة أننا نحتفل اليوم بالمرأة المصرية يمكنك أن تعرف أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الانتباذ البطاني الرحمي بناء على مكان وجودها:

الآفة السطحية البريتونية هذا هو النوع الأكثر شيوعا وهي طبقة رقيقة تبطن تجويف الحوض.

ورم بطانة الرحم (آفة المبيض)، تتشكل هذه الأكياس الداكنة المليئة بالسوائل والتي تسمى أيضا أكياس الشوكولاتة في عمق المبايض، لا تستجيب بشكل جيد للعلاج ويمكن أن تلحق الضرر بالأنسجة السليمة.

ارتشاح بطانة الرحم بعمق ينمو هذا النوع تحت الصفاقة ويمكن أن يشمل أعضاء بالقرب من الرحم، مثل الأمعاء أو المثانة، حوالي 1 ٪ إلى 5 ٪ من النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي لديهم.



أعراض بطانة الرحم

آلام الظهر أثناء الدورة الشهرية.

تقلصات الدورة الشهرية الشديدة.

ألم عند التبرز أو التبول خاصة أثناء دورتك الشهرية.

نزيف غير عادي أو حاد خلال فترات.

دم في البراز أو البول.

الإسهال أو الإمساك.

الجنس المؤلم.

التعب الذي لا يزول.

مشاكل في الحمل.

أسباب بطانة الرحم

الأطباء لا يعرفون بالضبط ما الذي يسبب الانتباذ البطاني الرحمي، يعتقد بعض الخبراء أن دم الحيض الذي يحتوي على خلايا بطانة الرحم قد يمر مرة أخرى عبر قناتي فالرب إلى تجويف الحوض، حيث تلتصق الخلايا بأعضائك، وهذا ما يسمى بالحيض الرجعي.

يمكن أن تلعب جيناتك دورا أيضا، إذا كانت والدتك أو أختك مصابة بالانتباذ البطاني الرحمي، فمن المرجح أن تصابيا به، تظهر الأبحاث أنه يميل إلى أن يزداد سوءا من جيل إلى آخر، تعاني بعض النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي أيضا من اضطرابات في الجهاز المناعي لكن الأطباء ليسوا متأكدين مما إذا كان هناك ارتباط.

مضاعفات بطانة الرحم

يمكن أن يؤثر ألم الانتباذ البطاني الرحمي الشديد على نوعية حياتك، تعاني بعض النساء من القلق أو الاكتئاب يمكن أن تساعد العلاجات الطبية والرعاية الصحية العقلية، قد يزيد الانتباذ البطاني الرحمي من خطر إصابتك بسرطان المبيض أو سرطان آخر يسمى سرطان الغدد المرتبط بالانتباذ البطاني الرحمي.

علاج الانتباذ البطاني الرحمي

لا يوجد علاج للانتباذ البطاني الرحمي، تشمل العلاجات عادة الجراحة أو الأدوية، قد تحتاج إلى تجربة علاجات مختلفة للعثور على ما يساعدك على الشعور بالتحسن.

الهرمونات يقلل العلاج الهرموني من كمية الإستروجين التي يفرزها جسمك ويمكن أن يوقف الدورة الشهرية، هذا يساعد الآفات على النزيف بشكل أقل حتى لا يكون لديك الكثير من الالتهابات.