الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 مصابين في حادث تصادم بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

وقع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية دائرة قسم الكوثر، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عنه صابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

تلقت مديرية أمن سوهاج، بلاغًا يُفيد بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ودراجة بخارية ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكوثر وجود مصادمة ومصابين بالمنطقة الصناعيه الثانية دائرة قسم الكوثر، حيث تبين أنه أثناء سير سيارة، اختلت عجلة القيادة بيدالسائق، واصطدم بدراجة بخارية.

أسفر الحادث عن إصابة كل من قائد السيارة بكدمات بالرأس وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة قائد الدراجة البخارية " باشتباه ما بعد الأرتجاج وكسر بالذراع الأيسر والساق اليسري، وإصابة طالب باشتباه نزيف بالمخ، وإصابة آخر باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالوجه والكتف الأيمن، ويقيمان بذات الناحية من مستقلي الدراجة البخارية.

وجرى نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وبسؤال المصابين أيدوا مضمون ما جاء بالتحريات.

وتحرر المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

سيارة دراجة بخارية قسم الكوثر مستشفى سوهاج اللواء مساعد الوزير مدير امن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

وزير المالية السعودى: مصر لديها ما يتطلب لتكون دولة اقتصادية عظيمة

إصابة 4 فى انقلاب تروسيكل بمدينة أخميم الجديدة بسوهاج

700 مليون دولار استثمارات جديدة لـ«هتشيسون بورتس» فى ميناءى العين السخنة والإسكندرية

إخماد حريق داخل شقة فى أوسيم

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

مصرع سيدة صدمتها سيارة فى مدينة بدر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«عملية مجيدو».. هل تسلل عنصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل؟

زيارة إلى إيطاليا ثم ألمانيا.. ماذا يريد بنيامين نتنياهو من أوروبا؟

نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا بعد مشاورات حول «الأمن القومى»