4 مصابين في حادث تصادم بسوهاج

وقع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية دائرة قسم الكوثر، عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، نتج عنه صابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

تلقت مديرية أمن سوهاج، بلاغًا يُفيد بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ودراجة بخارية ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكوثر وجود مصادمة ومصابين بالمنطقة الصناعيه الثانية دائرة قسم الكوثر، حيث تبين أنه أثناء سير سيارة، اختلت عجلة القيادة بيدالسائق، واصطدم بدراجة بخارية.

أسفر الحادث عن إصابة كل من قائد السيارة بكدمات بالرأس وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة قائد الدراجة البخارية " باشتباه ما بعد الأرتجاج وكسر بالذراع الأيسر والساق اليسري، وإصابة طالب باشتباه نزيف بالمخ، وإصابة آخر باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالوجه والكتف الأيمن، ويقيمان بذات الناحية من مستقلي الدراجة البخارية.

وجرى نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وبسؤال المصابين أيدوا مضمون ما جاء بالتحريات.

وتحرر المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.