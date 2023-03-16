الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أشهر أكلة في مصر.. ما أفضل الأماكن التي تقدم الفلافل في العالم؟

فلافل
فلافل

الفلافل بالتأكيد ألذ وجبة خفيفة مقلية في العالم، وتوجد بأشكال وأطعمة مختلفة فهنا في مصر يطلق عليها طعمية، لذلك من الشائع جدًا وجود منافسة كاملة بين الطهاة العالميين لمعرفة أي دولة يمكنها صنع أكبر كرة فلافل في العالم، انتهى الأمر بالأردن إلى احتلال المركز الأول من خلال صنع فلافل عملاق وزنه 101.5 كجم.

حتى في جميع أنحاء المنطقة نفسها مع اقتراب شهر رمضان، يمكننا أن نضمن أن تكون الفلافل وجبة سحور. 

نظرة على بعض أماكن الفلافل العالمية التي صنعت لنفسها اسمًا في الخارج.

اليونان

على طول الطريق في أثينا عاصمة اليونان يوجد مطعم عزيز على نطاق واسع من قبل محبي الفلافل، منذ اللحظة التي فتح فيه أبوابه مرة أخرى في فبراير 2020 أصبح ناجحا، حيث حيث جلب النكهات الغنية من سوريا إلى اليونان، يحتوي على قائمة طعام سورية صغيرة ولكنها أصيلة، تقدم أطباقًا كلاسيكية نباتية مثل الحمص وسلطة التبولة وبالطبع الفلافل الشهيرة. 

مطعم مأمون فلافل (الولايات المتحدة)

متشابك في تاريخ وثقافة قرية جرينتش في مدينة نيويورك، وهو مطعم مملوك عائليًا يقدم الفلافل الطازجة وغيرها من الأطعمة الشرق أوسطية الأصلية للجماهير منذ عام 1971، في ذلك الوقت كان المطعم مشهورًا جدًا لدرجة أنهم كانوا استقبال 200 عميل في وقت واحد، على مدار الـ 45 عامًا الماضية  كانت تديره عائلة الشاطر السورية التي كانت حريصة على استخدام الوصفات العائلية والمكونات الطازجة فقط.

لا تزال شعبيته قائمة حيث يصطف الناس لتناول العشاء على شطيرة الفلافل بالخس والطماطم وصلصة الطحينة كلها ملفوفة في خبز البيتا. 

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عزام (ألمانيا)

يقع عزام في قلب مدينة نويكولن وهو أحد أكثر المناطق تعددًا للثقافات في برلين، وهو مطعم لبناني غير رسمي موجود منذ أكثر من عقدين، في البداية كان هناك طاولتان فقط تخدمان وكثير من الناس يأتوا من دول مثل لبنان وفلسطين، على مر السنين جذب الجميع بما في ذلك محبو موسيقى الجاز النباتي، اليوم عند زيارة عزام هناك ثلاثة أطباق على وجه الخصوص.

بيت ريما (الولايات المتحدة)

قائمة طعام بيت ريما هي من النوع الترحيبي والودود وتشمل كل شيء من الفلافل الطازجة والمقرمشة إلى كباب اللحم البقري ووعاء الحمص المغطى.

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طعمية فلافل أشهر أماكن الفلافل اليونان شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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