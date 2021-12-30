أحمد زكى حصل على ساندوتش طعمية.. تعرف على أغرب أجور الفنانين

الكثير من المواقف الغريبة في أجور الفنانين، فأحمد زكي حصل على ساندوتش طعمية أجرًا عن استغلال صوته.

أما عن التفاصيل، فقد روى الفنان يحيي الفخراني في أحد الحوارات الصحفية القديمة، أنه قبل طرح فيلمه السينمائي الأخير "مبروك وبلبل" الذي عرض سنة 1998، وشاركه بطولته الفنانة دلال عبد العزيز وأخرجته ساندرا نشأت، أن فريق العمل كان يبحث عن صوت مميز لكي يعلق بصوته على إعلان الفيلم في التلفزيون واتفقوا جميعًا على أحمد زكي الذي كان يتمتع بصوت مميز وجذاب.

ويقول "الفخراني"، إنه قرر استغلال صداقتهم وهاتف زكي وطلب منه التعليق بصوته على إعلان الفيلم وهنا سأله زكي "هتدفعوا كام؟ وقال الفخراني على الفور: "اللي أنت عايزه هندفعه".

وهنا يقول "الفخراني" تفاجأت بصوت زكي يقول بكل جدية وحزم "سندوتش طعمية"، فضحك "الفخراني" وهو يقوله "يا أخي بتكلم جد مبهزرش" فيرد عليه النمر الأسود "وأنا مبهزرش.. أنا هجيلك الاستوديو بكرة نسجل الإعلان بس شرطي تعزمني على سندوتش طعمية الصبح بعد التسجيل".

ويكمل "الفخراني" الحكاية، ويقول كنت أظن أن زكي "بيهزر" إلا أنه سجل فعلًا الإعلان وتناولنا سندوتشات الطعمية دون أن يحصل على أجر.

أما الفنان يونس شلبي فقد تحدث عن حكاية أول أجر تقاضاه في رحلته مع السينما والمسرح المصري وذلك في حوار معه نشر على صفحات مجلة صباح الخير، يقول يونس شلبي:" أول أجر تقاضيته من التمثيل كان في مسرحية "ميديا" من إخراج نبيل الألفي، وكان المبلغ بعد الخصم 13 جنيهًا، وخصموا أربعة جنيهات؛ لأنني كنت أضحك على زملائي وهم بالملابس الرومانية".

وواصل: "وقتها كتبت خطابًا إلى أسرتي في البلد وقلت لهم لا ترسلوا مصاريف فقد أصبحت ممثلًا محترفًا، وتقاضيت أجر 13 جنيهًا، والمبلغ بالفعل وقتها كان يكفي لأن انفق على نفسي لمدة شهر وأكثر".

كان وقتها يونس شلي قد تزوج وأنجب بنتًا أسماها شيماء، وكانت تبلغ من العمر عام ونصف، وكان له ابن عمره شهران، وجاءت أمه لتعيش معه في بيته، يقول:" ابنتي غلباوية جدًا، ومدمنة لبان، ولا أعرف كيف تعرف تستطيع أن تكتشف بائع اللبان على بعد كيلو كامل".