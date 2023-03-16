«رميم».. برنامج مصطفى حسني في رمضان يناقش إصلاح النفس البشرية

يستعد الداعية مصطفى حسني، لتقديم برنامج «رميم» على شبكة قنوات ON في شهر رمضان الكريم، ضمن حزمة البرامج الدينية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

البرنامج الجديد بدأت مؤخراً حملته الدعائية وتم إطلاق البرومو الأول له والذي تحدث فيه الداعية مصطفى حسني عن إصلاح النفس البشرية بالإيمان.

وقال مصطفى حسني في البرومو: «تركيبة البني آدم إن المواقف الكبيرة اللي بيعدّي فيها مش بتسيبه زي الأول إما بتبنيه وتكبره أو تكسره، وضعفه وكسرته بتبان في مواقف معينة.. محتاج تعرف إيه هو اللي فيك واتكسر في رحلتك وتتحمل مسؤولية ترميمه وإعادة بناء نفسك وأنت مستعين بربك القادر على إحياء العظام وهي رميم».

ويأتي البرنامج ليقدم جرعة روحانية مختلفة خلال الشهر الكريم؛ لينضم إلى سلسلة برامج ناجحة قدمها مصطفى حسني خلال السنوات الماضية وحققت جماهيرية كبيرة وناسبت كل الشرائح والفئات العمرية لما له من أسلوب مميز في برامجه، وكان آخرها برنامجه العام الماضي باسم «القناع» والذي ناقش الفطرة الطبيعية للإنسان التي خلقنا الله تعالى بها.

وتحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم محتوى إعلامي مميز بشكل دائم وخلال الموسم الرمضان بشكل خاص ومختلف.