اليوم.. الحكم على عاطل واثنين آخرين قتلوا إمام وخطيب مسجد بالقليوبية

تصدر الدائرة التاسعة محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، اليوم، الحكم على عاطل وآخرين بقتل إمام وخطيب مسجد بشبين القناطر في القضية رقم 6022 لسنة 2019، جنايات شبين القناطر والمقيدة برقم 3089 لسنة 2019 كلى شمال بنها.

وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي في إعدامه.

- تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين “م.ع “، عاطل، و”ع.ع”، طالب، و"ع.ج" موظف، قتلوا المجني عليه سعيد محمد علي 58 سنة، إمام وخطيب بمسجد، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء فأس وشرشرة، وتربصوا له بمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجني عليه حتى قاموا بالتعدي عليه بالضرب قاصدين قتله وإزهاق روحه، محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

و تابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليه الطفل "م. س" مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وتربصوا له، بالمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه، وما أن ظفروا به حتى قاموا بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي بالأوراق، قاصدين من ذلك إزهاق روحه ولكن خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

كما أضاف أمر أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية أسلحة بيضاء "فأس وشوم".