رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال تجميل بوابة ومدخل المدينة

تابع محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة بمحافظة مطروح، أعمال النحت والرسم والكتابة على بوابة مدخل المدينة على الطراز البيئي، وذلك من خلال الفوج الثاني من فريق ملتقى سيوة الدولي الخامس للفنون التشكيلية برئاسة الدكتور سمير أحمد علي رئيس الملتقى بمشاركة 26 فنانا تشكيليا من الدول العربية.

وقدم رئيس مدينة سيوة الشكر لكل من ساهم في هذا العمل من أهالي وعشاق ومحبي الواحة، كما تابع استكمال زراعة أشجار النخيل على جانبي الطريق من خلال معدات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة، والمشاركة المجتمعية من أهالي ومحبي الواحة.

وأكد رئيس مدينة سيوة ، أن أعمال النحت والكتابة على بوابة المدين ستنتهي بنهاية الأسبوع، فيما تستمر أعمال ردم جانبي الطريق وزراعة أشجار النخيل حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة.

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