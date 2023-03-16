مستثمر أمريكى يحذر من تداعيات انهيار بنك «سيليكون فالى»

حذر مستثمر أمريكي بارز من تداعيات انهيار بنك "سيليكون فالي"، وقال إنه يفاقم التباطؤ الاقتصادي على الرغم من إجراءات الانقاذ الحكومية، وفقًا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

وقال «داني موزيس»، إن الاقتصاد الأمريكي في وضع غير مستقر في ظل التضخم المرتفع وتكاليف الاقتراض المرتفعة، متوقعًا أن يواجه الاقتصاد الأمريكي مشاكل في المستقبل بعد الانهيار المروع لبنك وادي السيليكون.

ويواجه الاقتصاد الأمريكي تضخمًا مرتفعًا، كما أن تكاليف الاقتراض مرتفعة، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي من الصفر تقريبًا إلى ما يزيد عن 4.5٪ خلال الـ12 شهرًا الماضية، وتشجع المعدلات المرتفعة على الادخار أكثر من الإنفاق، والذي عادة ما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأصول، ويضعف الطلب ويزيد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي.

وكان علق المستثمر والملياردير الشهير كارل إيكان، على أزمة إفلاس البنوك الأمريكية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي ينهار بسبب معدلات التضخم المرتفعة وضعف أداء قادة الشركات، وأم والولايات المتحدة واحدة من أسوأ بلدان العالم فيما يتعلق بحوكمة الشركات.

وقال «إيكان» في تصريحات لشبكة سي إن بي سي» الأمريكية، إن الاقتصاد الأمريكي يعاني من أزمة بسبب ضعف أداء قادة الشركات ومعدلات التضخم المرتفعة، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة رئيسية أخرى في الاقتصاد الأمريكي تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم، ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع الفائدة.

وأضاف: «أعتقد أن رئيس الفيدرالي جيروم باول يجب عليه رفع الفائدة عاجلًا وليس آجلًا، التضخم هو أسوأ شيء يمكن أن يتعرض له أي اقتصاد، لا أعتقد أن لدينا أي خيار».

ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة 8 مرات متتالية لتصل إلى نطاق 4.5% و4.75% من مستوى قرب الصفر في مارس 2022، وسط توقعات بزيادة إضافية في الأسبوع المقبل.