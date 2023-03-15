استحداث 30 مليون وظيفة.. خبير يكشف تأثير الذكاء الاصطناعى على العنصر البشرى

كشف المهندس أحمد طارق، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل مستقبل توظيف الذكاء الاصطناعى في حياتنا اليومية.

وأكد طارق أن الذكاء الاصطناعي يساهم في استحداث أكثر من 30 مليون وظيفة، معلقًا على ما تردد عن انتهاء دور العنصر البشري مع انتشار الذكاء الاصطناعي.

وقال الخبير التكنولوجي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، والمُذاع على قناة "etc" اليوم الأربعاء، إن هناك اكثر من 30 مليون وظيفة مستحدثة من قبل الذكاء الاصطناعي.

وتابع: هناك ما يسمى بنظام GBT 3 وتحديثه GBT 4، وهو الذي يحتوي على 75 مليار معلومة والنظام الحديث يحتوي على 100 تريليون معلومة.

وعلق: "تخيل لما النظامين يتكلموا قصاد بعض هيحصل حاجات كتير بين النظامين وتحورات كثيرة لأن النظام يتغذى على نفسه، فهو أذكى من العقل البشري في تدقيق المعلومة".

وعن تخوف البشر من الذكاء الاصطناعي، أكد: "الذكاء الاصطناعي لن يُغني عن العنصر البشري".