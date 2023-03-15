قررت جهات التحقيق بالأميرية اليوم حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة هواتف المواطنين باسلوب الخطف 4 ايام علي ذمة التحقيقات، كما طلبت التحريات حول الواقعة

كما تمكن قسم شرطة الأميرية من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") عقب قيامهما بخطف هاتف محمول من أحد المواطنين حال سيره بدائرة القسم وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف".

وبحوزتهما (هاتفين محمول من متحصلات واقعتين سرقة ، دراجة نارية "بدون لوحات" المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإدتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.