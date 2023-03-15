الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نقابات العمال: مليون و700 ألف تظاهروا ضد قانون التقاعد فى باريس

باريس
باريس

أعلنت نقابات العمال بفرنسا أن اليوم الأربعاء شهد مليونا و700 ألف تظاهروا ضد قانون التقاعد. 

كانت قيادة شرطة باريس صنفت، اليوم الأربعاء، "بالخطير" بسبب الاحتجاجات، حسبما أعلنت فرانس برس.

ونشرت الشرطة الفرنسية آلاف العناصر اليوم في باريس منعا لأي تجاوزات أمنية من المتظاهرين، وشهد معظم المدن الفرنسية اليوم مظاهرات ولم تقتصر على باريس فقط.

وأضاف الاتحاد النقابي أن هذا العدد أكثر من ضعف ما تم تسجيله خلال اليوم الأخير من التعبئة والحشد في 16 فبراير الماضي، وفي 19 يناير الماضي، يوم الإضراب الأول، أعلن الاتحاد عن مشاركة 400 ألف متظاهر.

 

باريس تفريق مظاهرات فرنسا قانون التقاعد اتحادات النقابات

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وائل لطفي

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