منتصر القفاش: قدمت تصورى بمفهوم الكتاب القصصى فى «بصورة مفاجئة» و«مستوى النظر» 

قال الكاتب والقاص منتصر القفاش، إن كتابي "مستوى النظر" و"بصورة مفاجئة" مثلا له مرحلة الانشغال بالحكي بعيداً عن الشكل التقليدي للحكاية والقصة التقليدية، لافتاً إلى أنه قد يكون من الممكن تقديم جوانب جديدة ومختلفه عبر شخوص العمل وانشغالهم بكيف يحكون حكاياتهم داخل النص، وكيف نكتب عن تلك الشخصيات دون الوقوع في الحنين الزائد.

وأضاف "القفاش"، خلال فعاليات مناقشة المجموعة القصصية "بصورة مفاجئة"، منذ قليل، وذلك بصالون "حديث الأربعاء"، الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا، أن فكرة القصص القصيرة تكون مترابطة وكيف تظهر تلك الترابطات بين القصص، والتي تجعله في حالة استمتاع بفعل وممارسة الكتابة.

يذكر أن تتناول المجموعة الإجابة عن تساؤلات كبرى، عن حيرة الإنسان وشكوكه فى مسألة الأديان والكتب المقدسة، حيث ينزل آدم أبو البشر ليتفقد أبناءه كما يفعل كل ألف عام، ويبعث من جديد لمدة أربع وعشرين ساعة فقط ومن ثم مقابلته للصحفى يوسف المعداوى لتدور بينهم حوارات عقلية وحكى أسطورى شيق.

يقول الناشر عن المجموعة القصصية "بصورة مفاجئة" إنها من الكتابات التي تحاول أن تعيد للأشياء المألوفة قدرتها على أن تفاجئنا وتدهشنا، وتساعد القارئ على اكتشاف ذاته من جديد، وعلى طزاجة خبراته الأولى، فهناك بعض الأشياء التي كلما ابتعدنا عنها زاد إحساسنا بوجودها حولنا، هذا الوجود الذي يجعلنا نقف عند العديد من الحكايات فنستشعر أننا عشناها وأن أبطالها مروا في حياتنا لكن يصعب علينا تذكر ملامحهم أو أسمائهم، فنجد أنفسنا نجتمع في لعبة ميكانو نجمع فيها شظايا التكرار الذي إذا اكتمل سيكون على عكس ما نعرف عنه صانعًا للدهشة.

يذكر أن منتصر القفاش هو روائي مصري، حصل على العديد من الجوائز منها: جائزة ساويرس لكبار الكتاب مرتين عن رواية مسألة وقت و المجموعة القصصية في مستوى النظر، وحصل أيضا على جائزة الدولة التشجيعية عن مجموعته القصصية شخص غير مقصود.

كما صدر له عدد من الأعمال الأدبية منها: مسألة وقت، شخص غير مقصود، في مستوى النظر، فضلا عن رواية "أن ترى الآن" وهي رواية تُرجمت إلى اللغة الإيطالية.