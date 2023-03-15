الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محتفلًة بعيد مولدها.. لقاء الخميسى: «المرأة الحكيمة تراقب الطريق»

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها الاحتفال بعيد مولدها، بجلسة تصوير جديدة نشرتها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واختارت لقاء الخميسي، لجلسة تصوير فستان أبيض منفوش عاري الكتفين، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيه.

وعلقت: "حتى الملكة ترفع إصبع قدمها، لكن المرأة الحكيمة تراقب الطريق.. شكرًا لك يا الله على كل بركاتك لي ولعائلتي وعلى كل القوة التي تمنحها لي كل يوم .. أحبك".

آخر أعمال لقاء الخميسي

وكانت آخر أعمال لقاء الخميسي، حدوتة "حتة من القمر" من الموسم لمسلسل "زي القمر" الذي تم عرضه على قناة CBC، حيث قدمت بطولتها وشارك في العمل محمد العمروسي، جيلان علاء، عايدة رياض، لمياء كرم، أمجد عابد، محمود الشرقاوي، أحمد خيري، شادي سرور، مريم صالح وتأليف ميرنا الفقي، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

لقاء الخميسي عيد ميلادها آخر أعمال لقاء الخميسي جلسة تصوير مسلسل زي القمر

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