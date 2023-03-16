«صحة مطروح»: تفعيل المرحلة الثانية لمبادرة «التشخيص عن بعد» بمستشفى الحمام المركزى

قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم تفعيل المرحلة الثانية من مبادرة “التشخيص عن بعد” في مستشفى الحمام المركزي، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا دخول الخدمة لمستشفى سيوة المركزي والأطفال التخصصي، وذلك بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية بمطروح، وممثلي وزارتي الاتصالات، والتعليم العالي، لتجهيز وحدات التشخيص عن بعد، بهذه المستشفيات لخدمة المرضى بمحافظة مطروح، وذلك بعد تفعيل المرحلة الأولى من المبادرة بمستشفيات مطروح العام والضبعة المركزي والنجيلة المركزي ومارينا المركزي منتصف أغسطس الماضى واستفاد بالخدمة أكثر من 500 مريض.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح أن برنامج "التشخيص عن بعد" يعتمد على تطويع التكنولوجيا الحديثة في استخدام تطبيقات وبرامج للتشخيص عن بُعد، مما يساهم في تطوير الخدمات الطبية والصحية وتوفيرها للمواطنين فى المناطق النائية، وذلك عن طريق الربط التكنولوجي للوحدات الصحية في هذه المناطق بوحدات مركزية فى المستشفيات الجامعية والتعليمية، ليحصل المرضى على أفضل خدمة طبية، مع سرعة وسهولة الحصول على الاستشارات الطبية في أي وقت وأي مكان، من خلال كبار الأطباء والاستشاريين بالمستشفيات الجامعية دون تحمل عبء السفر والانتقال، مما يساهم في سرعة اتخاذ القرار لتقديم العلاج المناسب وخاصة في الحالات المرضية المعقدة.

وأضاف الدكتور مبروك سالم بأنه قد شارك ممثلون عن مديرية الصحة اليوم الأربعاء في الاجتماع التنسيقي بأكاديمية الأميرة فاطمة بالقاهرة (الدكتور سعيد مختار منسق المبادرة والدكتورة حنان سمير بالطب العلاجي والدكتور عبد الله قاسم مدير إدارة المستشفيات وعدد من السادة مديري المستشفيات) للوصول لأفضل السبل للاستفادة وتقديم خدمات متميزة من خلال مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن وحدة التشخيص عن بعد تحتوي على العديد من الملحقات والأجهزة الرقمية مثل سونار للموجات فوق الصوتية، ومنظار عين، ومنظار جلد، وجهاز تخطيط كهربية القلب، ومنظار أذن، وسماعة طبيب، ومقياس ضغط الدم، وميزان حرارة، وطابعة، وماسح ضوئي، وكاميرا، موضحا أنه تم تدريب منسقي التشخيص عن بعد بهذه المستشفيات، وعدد من الأطباء والتمريض والفنيين ومدخلي البيانات، على التعامل مع الأجهزة، مقدماً الشكر الي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح علي الدعم المستمر للمنظومة الصحية، لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي والمواطنين بمحافظة مطروح.