الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تقرير دولى: مصر من أبرز البلدان المنتجة صناعيًا فى المنطقة العربية

البلدان المنتجة صناعيًا
البلدان المنتجة صناعيًا

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، أنه في عام 2021 كانت مصر والإمارات العربية المتحدة والمغرب والمملكة العربية السعودية أبرز البلدان المنتجة صناعيًا في المنطقة العربية، لافتة إلى أنه لا تزال مساهمة الصناعة التحويلية في الاقتصاد الوطني ضعيفة في المنطقة، حيث بلغت قيمتها المضافة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 10.7% في عام 2021 مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 16.9%، وقد أعاق الوضع نمو الإنتاجية والتطور الحيوي للقطاع الخاص، وأدى إلى زيادة اليد العاملة غير النظامية. 

وأكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن الحرب في أوكرانيا كشفت عن نقاط ضعف في سلسلة التوريد وفي أمن إمدادات المواد الخام، مما دفع الدول العربية إلى النظر في تحويل سلسلة التوريد وإعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية وطرق التجارة القديمة، وسلط هذا الأمر الضوء على فرص تعزيز التجارة البينية في المنطقة العربية.

وتابعت «الإسكوا» في تقرير صادر عنها حصل «الدستور» على نسخة منه، أنه في ظل تزايد معدلات البطالة واستخدام الموارد الطبيعية من دون مراعاة الكفاءة والاستدامة، وتراكم الديون واستمرار الأزمات المديدة، لم تشهد المنطقة العربية بعد تحولًا كبيرًا نحو التصنيع المستدام والشامل. 

ومن الملاحظ أن البلدان الغنية بالنفط والبلدان غير الغنية بالنفط على حد سواء تبذل جهودًا لتنويع اقتصاداتها، إلا أنها لم تطور بعد قطاعًا صناعيًا تحويليًا متينًا يمكنه استيعاب العمال ذوي المهارات المتدنية أو المتوسطة، وقد بلغت نسبة القوى العاملة في الصناعة التحويلية في المنطقة 9.8% فقط من مجموع القوى العاملة في عام 2020.

ومع أن قطاع الصناعة التحويلية في المنطقة لا يزال بعيدًا عن تحقيق تمثيل متساوٍ للرجال والنساء بين موظفيه، ويعد أفضل حالًا في هذا المجال من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

لجنة الأمم المتحدة لإسكوا مصر البلدان المنطقة العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

اعترافات سارق فيلا محمد صلاح: «مهجورة فاستعنت بصديقى»

حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في المرج

غدًا.. محاكمة موظف بتهمة الحصول على رشوة من مقاول

كاميرات المراقبة مفتاح واقعة العثور على طفلة بمقابر أوسيم

محافظ أسوان يتفقد جهود انتشال ضحايا غرق فلوكة نيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

جمال-أسعد

التدين والفن

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«عملية مجيدو».. هل تسلل عنصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل؟

زيارة إلى إيطاليا ثم ألمانيا.. ماذا يريد بنيامين نتنياهو من أوروبا؟

نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا بعد مشاورات حول «الأمن القومى»