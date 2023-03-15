تقرير دولى: مصر من أبرز البلدان المنتجة صناعيًا فى المنطقة العربية

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، أنه في عام 2021 كانت مصر والإمارات العربية المتحدة والمغرب والمملكة العربية السعودية أبرز البلدان المنتجة صناعيًا في المنطقة العربية، لافتة إلى أنه لا تزال مساهمة الصناعة التحويلية في الاقتصاد الوطني ضعيفة في المنطقة، حيث بلغت قيمتها المضافة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 10.7% في عام 2021 مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 16.9%، وقد أعاق الوضع نمو الإنتاجية والتطور الحيوي للقطاع الخاص، وأدى إلى زيادة اليد العاملة غير النظامية.

وأكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن الحرب في أوكرانيا كشفت عن نقاط ضعف في سلسلة التوريد وفي أمن إمدادات المواد الخام، مما دفع الدول العربية إلى النظر في تحويل سلسلة التوريد وإعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية وطرق التجارة القديمة، وسلط هذا الأمر الضوء على فرص تعزيز التجارة البينية في المنطقة العربية.

وتابعت «الإسكوا» في تقرير صادر عنها حصل «الدستور» على نسخة منه، أنه في ظل تزايد معدلات البطالة واستخدام الموارد الطبيعية من دون مراعاة الكفاءة والاستدامة، وتراكم الديون واستمرار الأزمات المديدة، لم تشهد المنطقة العربية بعد تحولًا كبيرًا نحو التصنيع المستدام والشامل.

ومن الملاحظ أن البلدان الغنية بالنفط والبلدان غير الغنية بالنفط على حد سواء تبذل جهودًا لتنويع اقتصاداتها، إلا أنها لم تطور بعد قطاعًا صناعيًا تحويليًا متينًا يمكنه استيعاب العمال ذوي المهارات المتدنية أو المتوسطة، وقد بلغت نسبة القوى العاملة في الصناعة التحويلية في المنطقة 9.8% فقط من مجموع القوى العاملة في عام 2020.

ومع أن قطاع الصناعة التحويلية في المنطقة لا يزال بعيدًا عن تحقيق تمثيل متساوٍ للرجال والنساء بين موظفيه، ويعد أفضل حالًا في هذا المجال من القطاعات الاقتصادية الأخرى.