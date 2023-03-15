خيرى دومة: أعمال منتصر القفاش تتراوح بين القصة القصيرة والرواية

قال د.خيري دومة، الناقد وأستاذ الأدب العربي الحديث والمعاصر بآداب القاهرة إن المجموعة القصصية "بصورة مفاجئة" للكاتب منتصر القفاش سبقتها اربع مجموعات قصصية تخللتهم ثلاث روايات، في اجابة عن سؤال عن المراوحه بين القصة القصيرة والرواية.

واضاف "دومة" خلال فعاليات مناقشة المجموعة القصصية " بصورة مفاجئة "، منذ قليل، وذلك بصالون "حديث الأربعاء"، الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا، أن منتصر القفاش حكاء ماهر وممتع وعلى خلاف كل الحكائين فهو بجانب المتعة فهو متعب.

واكد دومة أن قصص القفاش مشغولة بالغرائبية، وأنها لاتخلو قصصة من اللعب بالأشياء وتجاورها.

ويتم مناقشة ذكريات تتداعى من مراحل عمرية شتى، يتلمسها الكاتب، يستحثها على المجيء لتضعنا بين عالمين؛ الماضي والتخييلي، ويناقش العمل الكاتبة الروائية والناقدة دكتورة مي تلمساني، والناقد الدكتور خيري دومة، وتدير الصالون الدكتورة شهد مختار.