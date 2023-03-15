مواعيد المقابلات الشخصية لأعضاء لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة بقطاع أسيوط

وجهت لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة بقطاع أسيوط، تعليمات لأعضاء لجنة الإدارة لامتحان الثانوية العامة الذين عملوا باللجنة العام الماضي 2022 م، ولم يصدر بشأنهم أية قرارات بالاستبعاد أو جزاءات الحضور إلى مقر لجنة الإدارة لمراجعة البيانات، لعقد مقابلات لهم فى التوقيتات الزمنية كالتالي:

- اليوم الأربعاء 15 مارس الجاري أعضاء محافظات (أسيوط - المنيا - سوهاج).

- الخميس الموافق 16 مارس الجاري أعضاء محافظات (قنا - الأقصر أسوان - الوادي الجديد البحر الأحمر).

- الجمعة 17 مارس للمتخلفين بشرط وجود عذر رئيس اللجنة وذلك من الساعة الخامسة عصرًا وحتى الساعة 9 مساء.

وشددت لجان النظام والمراقبة بقطاع أسيوط، على ضرورة إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية وصحيفة أحوال حديثة لم يمر على صدورها أكثر من 15 يومًا معتمده ومختومة ومن يتخلف عن الحضور وفقًا للمواعيد الموضحة يعتبر معتذرًا عن العمل باللجنة هذا العام.

وتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، تنفيذ برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم" خلال الفترة من 13 إلى 16 مارس الجاري، بقاعة التدريب بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات التابعة لإدارة الدقي التعليمية؛ لتدريب المعلمين الجدد التابعين للإدارات التعليمية بالدقي، والعجوزة، وكرداسة.

وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال لقاءه مع المتدربين، أنه لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلم وتنميته مهنيًا، مشيرًا إلى أن استراتيجية تطوير التعليم الجديدة تقوم على تنظيم متطلبات وإجراءات تعيين المعلمين وتطوير أدائهم وترقيتهم، لافتًا إلى أن رؤية الوزارة للمستقبل تتمثل في وجود معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف ممتازة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة.

وتابع أن الوزارة بدأت في وضع معايير ومؤشرات الجدارات المهنية للمعلمين؛ للاسترشاد بها في عملية التنمية المهنية المستمرة.

وأوضح الوزير أن الهدف العام من التدريب التربوى للمعلمين الجدد هو إكساب المعلمين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديدة، حيث تم إخطار المديريات التعليمية بضوابط وإجراءات برنامج التأهيل التربوي.

وأشار الوزير إلى أن هناك تدريبًا آخر خاص باللياقة الذهنية والبدنية عقب هذا التدريب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أنه بعد اجتياز هذه التدريبات يتم البدء في الإجراءات التنفيذية لمسوغات التعيين بالتنسيق مع المديريات التعليمية.



وأجرى الوزير حوارًا مع المتدربين حول المواد التدريبية التى يتلقونها كما ناقشهم حول كيفية استفادتهم من التدريب وأهميته، حيث أشادت المتدربات بالمواد التدريبية، وأعربن عن مدى استفادتهن من موضوعات التدريب، والمشاركة الفعالة للمشاركات، وتنوع الاستراتيجيات التدريبية، وتطبيق نظام المحاكاة لما يتم تنفيذه داخل الفصول، بالإضافة إلى المناقشة والحوار والعصف الذهني، كما أشرن إلى أن هذا التدريب جعلهن يستعيدن تنشيط الذاكرة، ومعرفة التطورات التي استحدثت والتغيرات التى طرأت فى مجالات التعلم.