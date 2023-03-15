الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بدون لاعبي القطبين.. المنتخب الأوليمبي يخوض أول مران في معسكره المغلق

لاعبو المنتخب الأوليمبى
لاعبو المنتخب الأوليمبى

يخوض لاعبو المنتخب الأوليمبى أول مران لهم، الأربعاء، مع بداية انطلاق المعسكر المغلق استعدادًا لمباراتي زامبيا يومى 22 و26 مارس الجاري فى المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة بدورها لأوليمبياد باريس 2024 .

وانتظم اللاعبون الذين وقع عليهم اختيار البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى فى المعسكر الذى انطلق ظهر اليوم الاربعاء بأحد فنادق مدينة نصر على ان يخوض الفريق تدريباته على ملعب الدفاع الجوى، فيما عدا لاعبو أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر الذين ينضمون للمعسكر بعد الانتهاء من مباريات البطولات الأفريقية

واستقرّ الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالي على خوض مباراة ودية مع نظيره السوداني يوم 18 مارس الجارى خلال معسكره التحضيري ضمن استعداداته لمواجهة زامبيا ذهابا وإيابا فى المرحلة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا المجمعة وهى البطولة التى يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الأولمبية الرابعة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأولمبي نظيره الزامبي يومى 22 مارس بالقاهرة ذهابا، و26 من الشهر ذاته بزامبيا فى مباراة العودة ويتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد، بينما يلعب منتخب السودان مع النيجر .

وتلقي اتحاد الكرة المصري خطابا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) يتضمن تعديلاً فى موعد مباراة العودة بين منتخب مصر الأوليمبى ونظيره الزامبي 24 ساعة لتقام يوم 26 مارس الجاري بدلا من يوم 27 لنفس الشهر فى زامبيا بناء على طلب من الاتحاد الزامبي.

يقام موعد لقاء الذهاب بالقاهرة كما هو يوم 22  مارس الجاري بإستاد الدفاع الجوي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية باريس 2024.

18 مارس 24 ساعة اتحاد الكرة استعدادا اريس استقر استعدادات

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