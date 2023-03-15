سياسي: «دى سانتس» يحظى بدعم الحزب الجمهوري في الانتخابات الأمريكية.. وترامب مستبعد

بدأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فى شن الهجوم على بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة فى محاولة منه لكسب دعم وتأييد أكبر عدد ممكن من الناخبين.

وكان آخر تلك التصريحات الهجومية على حاكم فلوريدا، رون دي سانتس، واصفا إياه بأنه غير مخلص، وقال ترامب فى تصريحات صحفية له على متن طائرته "إن دي سانتس "كان ميتا كالكلب".

فى هذا السياق، قال مهدى عفيفي المحلل السياسي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن هناك يقين داخل الحزب الجمهوري بأنه لابد من استبدال شخصية دونالد ترامب، لأن فشل فى الفوز بفترة تانية، بالإضافة إلى تورطه فى الهجوم على الكابيتول، والقضايا المرفوعة ضده وقضايا الفساد ضد شركاته وأولاده، هذا كله يمثل ثقل على فوزه فى الانتخابات المقبلة.

دى سانتس البديل لدونالد ترامب ويحظى بشعبية كبيرة

وأضاف عفيفي فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه كان لابد من إيجاد البديل وشخصية مثل حاكم فلوريدا دي سانتس له العديد من المميزات، منها سنه صغير وله شعبية قوية فى الحزب الجمهوري، وأيضا له شعبية فى الولاية التي يحكمها، ويحظى بدعم كبير من بعض أقطاب الحزب الجمهوري.

وأوضح عفيفي أن الحرب الانتخابية ستكون شديدة وترامب سيحاول تغيير قواعد اللعبة من التركيز على القضايا والاتهامات إليه، إلى اتهام أنصار الحزب الديمقراطي ومن يدعمون الرئيس الحالي جو بايدن، وأيضا الهجوم على المرشحين الآخرين غير سانتس والذي ستبدأ أسمائهم فى الظهور خلال الشهور المقبلة.

وفى وقت سابق، أكدت صحيفة ذا هيل الأمريكية في تقرير لها، أن الديمقراطيين في بالتيمور يحتشدون خلف الرئيس جو بايدن ويدعمون ترشحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، وسط إشادة بتشريعاته الأخيرة في الكونجرس.

يأتى هذا الدعم بالتزامن مع تدهور الوضع الصحي للرئيس الأمريكي عقب إزالة ورم سرطاني أثر على حركته.