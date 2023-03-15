الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

غدًا.. الانبا نيقولا يتمم طقوس النوم الكبير بكنيسة جورجيوس

نيقولا انطونيو
نيقولا انطونيو

يترأس الانبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، غدًا الخميس، صلاة النوم الكبرى في تمام الساعة السابعة مساءًا بكنيسة القديس جورجيوس.

واصدرت الكنيسة الغربية نشرة روحية تخص احتفالات اليوم قالت فيها ..

"فلنخرج إذًا، يا إخوة، فليخرج كلّ واحد منّا من موضع ظُلمنا الخاصّ... أبغِض الخطيئة، فتجدْ نفسك خارجها. إن أبغضت الخطيئة، ستلتقي بالرّب يسوع المسيح حيث هو موجود... ولكنّك سوف تقول إنّ ذلك صعب جدًّا بالنسبة إليك، وإنّه، بدون نعمة الله، يستحيل على الإنسان أن يكره الخطيئة وأن يبغي العدالة، وأن يرفض الخطأ ويبغي التوبة. "فلْيَحمَدوا الرَّبَّ لأَجل رَحمَتِه وعَجائِبِه لِبَني البَشَر!". فإذا كان، بنعمته، قد جعل تواجده منظورًا في منطقة صور وصيدا حيث تمكّنت المرأة من مقابلته، فإنّه بنعمة خاصّة أيضًا قد أخرج سرًّا هذه المرأة من أعماق داخلها".

“ترمز هذه المرأة إلى الكنيسة المُعَدّة منذ الأزل، والمدعوّة والمُبرَّرة في الزمن، والمُعدَّة للمجد في نهاية الأزمنة : تصلّي باستمرار لابنتها، أي للمُختارين فردًا فردًا”.

“ربّي، أنت إلهي، أنت سيدي ولم أرك قط. خلقتني مرةّ ثمّ خلقتني من جديد، أعطيتني كلّ ما أملك، ولا أعرفك بعد. صنعتني حتّى أراك ولم أدرك بعد مصيري. مصير الانسان الذي فقد معنى وجوده هو البؤس... سأبحث عنك برغبتي الخاصة وسأرغبك في بحثي. سأجدك وأنا أحبّك وسأحبّك حين أجدك”.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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