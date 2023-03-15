المؤبد للمتهمين بقتل مواطن بسبب خلافات في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المؤبد؛ لاتهامهم بالاشتراك في قتل مواطن بسبب خلافات بينهم في مركز الحسينية.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين إبراهيم عمار وحازم بشير، وسكرتارية سامي سمير وتامر عبدالعظيم.

تعود أحداث القضية رقم 19409 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الحسينية، المقيدة برقم 1418 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، ليوم 2 أبريل الماضي، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين: «أمير. ا»، وحسين م ال ح، «عماد.ع»، مقيمين بدائرة مركز شرطة الحسينية، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمد عبدالرحمن أحمد سويلم، عمدًا مع سبق الإصرار في دائرة مركز شرطة الحسينية، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله على إثر خلافات سابقة بينهم والمجني عليه.