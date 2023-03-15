انطلاق البرنامج التدريبي «الفاتورة والإيصال الإلكتروني» بجامعة أسيوط

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بما توليه القيادة السياسية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاهتمام بمصر الرقمية والتي تساهم في رفع الأعباء عن المواطنين في ظل التطور الكبير في قدرات الحاسب والاتصالات والثورة في نقل المعلومات، مؤكداً على ضرورة التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي لنشر الوعي الضريبي اللازم لتطبيق كافة المنظومات الإلكترونية والتي تستهدف تقديم خدمات إلكترونية متميزة .

جاء عقب مشاركة الدكتور أحمد عبد المولي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في فعاليات البرنامج التدريبي تحت عنوان الفاتورة والإيصال الإلكتروني في الأنشطة المهنية والتجارية والذي ينظمه مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية والتنمية الإدارية.

أكد الدكتور أحمد عبد المولى على حرص إدارة الجامعة على دعم كلية التجارة المتميزة والرائدة في كافة أنشطتها التي تهدف إلى تقديم خريج متميز قادر على الحصول على أفضل فرص العمل المتاحة بالسوقين المحلي والدولي، مقدماً شكره لمصلحة الضرائب المصرية، وداعياً الطلاب إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة عن الفاتورة والإيصال الإلكتروني في الأنشطة المهنية والتجارية لمواكبة التطور التكنولوجي للمعلومات.

وأشاد الدكتور علاء عبد الحفيظ بحرص إدارة الجامعة على عقد البرامج التدريبية لتزويد الطلاب بجميع المستحدثات في مختلف التخصصات العلمية بكلياتها والمتطلبات الجديدة لمختلف مجالات العمل، ومشيداً أيضاً بدور مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية بالكلية الذي يقدم لطلاب وخريجي الكلية برامج تدريب على أعلى مستوى يتعاون فيها مع مختلف المؤسسات ويهدف إلى التأهيل الكامل للشباب لسوق العمل، وتطبيق منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني في الأنشطة المهنية والتجارية ومختلف المعاملات المالية لمسايرة عصر تكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور أحمد شهير على ما يسعى إليه مركز الخدمة العامة بالجامعة من إقامة العديد من الفعاليات التي تهدف الي مناقشة قضايا معاصرة في مختلف المجالات, وذلك لتأهيل طلاب الجامعة وشباب الخريجين لمواكبة كافة المستجدات للتأهيل لسوق العمل , موضحاً أن المركز أقام العديد من الفعاليات منها التنمية المستدامة والضريبة العقارية، مشيداً بما توليه إدارة الجامعة في تسخير وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للمركز، موضحاً أن فعاليات البرنامج تمتد علي مدار يومين في الفترة من 15 وحتي 16 من مارس الجاري .



وفي سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد عبد الوهاب أن الدولة المصرية تشهد الاتجاه نحو التحول الرقمي في كافة الخدمات والقيام بكافة المعاملات من خلال التعاملات الإلكترونية، موضحاً أن مصلحة الضرائب المصرية أحد أهم المؤسسات في الدولة التي يلقي على عاتقها تحصيل ما يقارب من 80% من إيرادات الدولة، مشيراً إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير وإنجاز التحول الرقمي بكافة أعمالها، مضيفاً أن تلك الأيام تشهد نشاط كبير في مجال التحول الرقمي بالمصلحة وذلك من خلال المتابعة اللحظية من رئيس مصلحة الضرائب.



وأوضح أن اليوم يشهد مناقشة وتوضيح كافة المفاهيم الخاصة بشأن الفاتورة والإيصال الإلكتروني في الأنشطة المهنية والتجارية، من خلال أكفأ المدربين المتخصصين في مجال الفاتورة الإلكترونية وهم صلاح إسماعيل مدير عام الاتفاقيات وتبادل المعلومات بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ومحمد إمام مدير إدارة الشبكات بقطاع نظم المعلومات وعضو اللجنة التنفيذية للفاتورة الإلكترونية وبمتابعة من رشا عبد العال وكيل وزارة الإدارة الإستراتيجية ومعاون رئيس المصلحة، وسلوي سمير مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ومقدمي الخدمة.

جدير بالذكر أنه تقدم الدكتور أحمد شهير بتقديم درع المركز للدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.